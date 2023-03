Ford émet 5 rappels, près de 90 000 véhicules visés au Canada

Ford vient d’émettre une série de rappels qui touchent quelques centaines de milliers de véhicules en Amérique du Nord, dont tout près de 90 000 au Canada.

Commençons avec le problème le plus sérieux, qui concerne 35 398 berlines Ford Fusion et Lincoln MKZ 2013 à 2018 (excluant leurs versions hybrides). Le constructeur estime qu’environ 2% d’entre elles risquent de subir un bris de leurs conduites de frein et de perdre du liquide de frein, ce qui compromettrait l’efficacité de leur système de freinage et augmenterait les distances d’arrêt, donc les chances d’avoir un accident.

Une inspection chez un concessionnaire sera nécessaire sur les voitures rappelées. Par mesure de précaution, Ford remplacera les conduites des freins avant sur l’ensemble de celles-ci.

Le rappel le plus important en termes d’unités cible uniquement le Ford F-150 2021. On parle de 51 336 camionnettes à la grandeur du pays. Ici, ce sont des bras d'essuie-glace qui pourraient ne pas avoir été fabriqués correctement et donc mal nettoyer le pare-brise.

Étant donné la visibilité réduite qui pourrait mener à un accident, Ford devra remplacer les bras d'essuie-glace.

Photo: Ford

Trois autres rappels ont été émis par le constructeur dans les derniers jours et visent deux modèles populaires, bien que le nombre d’exemplaires rappelés soit minime.

Ainsi, 465 camionnettes Maverick équipées de l'ensemble de remorquage n'ont pas le circuit électrique qui contrôle les feux arrière de la remorque (les concessionnaires devront en ajouter un au faisceau de câbles), 118 Bronco 2021 à 2022 ayant déjà reçu une mise à jour de logiciel pour une caméra de recul défectueuse devront en recevoir une nouvelle par transmission à distance, puis trois Bronco Wildtrak 2023 pourraient voir leur direction se bloquer de manière inattendue en conduisant.

Dans ce dernier cas, Ford communiquera avec les propriétaires pour leur dire de cesser de rouler avec leur véhicule et de le faire remorquer jusqu'à un concessionnaire afin de remplacer le boîtier de direction.

