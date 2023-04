Lincoln dévoile un écran extralarge attaché au nouveau Nautilus 2024

New York, États-Unis – Le constructeur Lincoln a procédé au lancement de son tout nouveau Nautilus 2024. Un multisegment intermédiaire qui sera d’ailleurs présent sur plusieurs marchés après le début de la production à l’usine de la marque en Chine. Rappelons que l’actuelle génération du modèle est toujours assemblée à l’usine ontarienne d’Oakville en banlieue de Toronto, et ce, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2023.

C’est donc dans la Grosse Pomme que Lincoln avait convié la presse automobile à ce lancement mondial. Pour la haute direction de l’aile luxueuse de Ford, la catégorie des VUS de luxe de taille intermédiaire représente une opportunité à saisir, le constructeur cherchant à séduire une clientèle un peu plus jeune avec ce modèle au design intéressant.

Malgré ses dimensions semblables à celles du modèle sortant, le nouveau Nautilus adopte une silhouette qui n’est pas sans rappeler celle de l’Aviator avec son toit légèrement incliné vers l’arrière et cette ligne de caisse horizontale. Toutefois, le design du Nautilus va un peu plus loin avec ce bouclier plus complexe avec sa signature aux DEL qui traverse la devanture jusqu’aux extrémités des blocs optiques à l’avant. Même l’étoile de Lincoln est illuminée le soir venu.

Photo: Photo : Vincent Aubé

Le designer de la marque, Kemal Curic, a indiqué que l’inspiration derrière cette signature illuminée provenait d’un oiseau qui battait ses ailes pour prendre son envol. D’ailleurs, c’est la même histoire pour l’unique feu arrière qui, en revanche, semble présenter des ailes qui pointent vers le sol. Et pour ajouter au spectacle, lorsque le conducteur déverrouille le Nautilus, une petite animation lumineuse aux deux extrémités confirme que le véhicule est prêt.

Les plus observateurs auront peut-être déjà remarqué la présence de ces poignées intégrées à la base des fenêtres, un détail qui se retrouvait sur la défunte berline Continental. L'utilitaire de format intermédiaire est plus grand dans tous les sens, et ce, même s’il repose sur la même architecture que le VUS compact Corsair. Pour illustrer le propos, même les jantes optionnelles de 22 pouces ne paraissaient pas exagérées.

Photo: Photo : Lincoln

L’habitacle est également très différent de celui des autres modèles de la marque, notamment grâce à cet écran qui traverse le véhicule de gauche à droite à la base du pare-brise. La planche de bord est donc installée plus bas qu’à l’habitude, tandis que l’écran central et tactile n’est pas aussi large (11,1 pouces) que sur d’autres modèles. Ce dernier sert de lien entre les passagers et le super écran qui peut afficher toutes sortes d’informations utiles pendant le trajet.

L’écran d’information face au conducteur est toujours là en permanence, mais au centre et à droite, c’est au conducteur de sélectionner ce qu’il veut avoir comme information. Il peut aussi choisir de garder le strict minimum d’information s’il le désire. D’ailleurs, les options d’affichage sont très nombreuses, idem pour les couleurs de l’éclairage d’ambiance.

Photo: Photo : Vincent Aubé

Lincoln va même jusqu’à offrir son nouveau programme baptisé « Rejuvenate », une manière de recharger la batterie pendant le trajet. Il y a aussi trois fragrances disponibles, des animations relaxantes et quelques options de mémorisation pour la position du siège ou le type de massage désiré.

Sous le capot, le Lincoln Nautilus 2024 sort de l’usine avec le même groupe motopropulseur de base que dans le Corsair. C’est-à-dire un 4 cylindres turbo de 2 litres livrant une puissance de 250 chevaux et un couple de 275 lb-pi, jumelé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Le rouage intégral est livré de série pour tous les modèles.

L’autre option mécanique est de type hybride, mais au lieu de faire appel au bloc atmosphérique de 2,5 litres, le Nautilus fait plutôt confiance au 4 cylindres turbo de 2 litres et le greffe à un système hybride qui comprend un moteur électrique de 100 kW (134 ch) et une petite batterie. La puissance anticipée est de 310 chevaux, ce qui place cette variante hybride au sommet de la gamme.

Photo: Photo : Lincoln

Mentionnons aussi qu’à l’instar du Corsair hybride rechargeable, le Nautilus sera équipé d’une boîte de vitesses à variation continue (CVT). Le rouage intégral fera également partie de la formule.

Quant au contenu technologique, il sera à l’image des plus récents produits de la marque : mises à jour à distance seront disponibles, système d’aide à la conduite BlueCruise 1.2, connectivité 5G, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, etc.

Bref, la liste est longue… et elle a intérêt à l’être puisque le prix de départ est de 61 900 $. Lincoln va même accepter les premières réservations après la présentation de cette semaine. Les premiers exemplaires sont attendus chez nous au début de l'année 2024.

À voir aussi : premier contact avec le Lincoln Nautilus 2024