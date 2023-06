Pouvez-vous me confirmer l'arrivée du Bronco hybride?

Je m’intéresse au Bronco Big Bend. Savez-vous quand les prix sortiront et s’il y aura éventuellement une version hybride?

J’ai actuellement un Honda CR-V Sport en location que je pense racheter pour donner en échange, si bien sûr ça en vaut la peine. Qu’en pensez-vous?

----------------------------

Bonjour Gilles,

Je devine d’abord que le véhicule convoité est plutôt un Bronco Sport, lequel partage ses éléments techniques avec le Ford Escape. C’est ce modèle qui est pressenti pour recevoir une motorisation hybride pour 2024, laquelle proviendrait vraisemblablement de l’Escape et du Maverick. Il s’agit donc d’un quatre cylindres de 2,5 litres atmosphérique, jumelé à un moteur électrique, qui permet d’obtenir une puissance maximale combinée de 200 chevaux pour une consommation moyenne oscillant autour des 6 litres aux 100 km. On peut évidemment s’attendre à ce que la consommation soit un peu plus élevée avec le Bronco Sport que l’Escape, considérant son poids supplémentaire ainsi que son aérodynamisme moins efficace.

Pour l’heure, impossible de savoir sur quelles versions la technologie hybride sera offerte, ni quel en sera le supplément par rapport au 3 cylindres turbocompressé, faisant office de moteur de base. On sait toutefois que cette technologie très convoitée risque de se faire rare, puisqu’il est chez nous difficile de mettre la main sur l’Escape hybride, et encore plus sur la camionnette Maverick avec cette même motorisation.

Les prix du Bronco Sport 2024 devraient être dévoilés à l’automne prochain, peu avant sa commercialisation. Attendez-vous à une hausse minime, vu l’augmentation significative des prix qui a eu lieu en 2023 et le ralentissement du marché automobile en raison du contexte financier.

Photo: Ford

Quant à votre CR-V Sport, il vaut assurément plus cher que sa valeur de rachat. Il serait donc sans doute à votre avantage de le racheter pour ensuite le revendre, mais il pourrait également être possible pour le concessionnaire Ford de lui-même effectuer l’exercice.

Je termine en mentionnant que malgré une facture que je trouve très salée, le Bronco Sport est un produit à découvrir. Sa fiabilité est jusqu’ici très bonne et le fait qu’on lui ajoute une technologie hybride le rendra encore plus attrayant, surtout en comparaison avec le moteur de base à trois cylindres, plus ou moins convaincant.

À voir aussi : Essai routier du Ford Bronco 2022