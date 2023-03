Ford augmente la production de ses modèles les plus populaires

Le constructeur Ford a annoncé vendredi qu’il allait augmenter la production dans plusieurs de ses usines nord-américaines afin de répondre à la demande pour quelques-uns de ses modèles les plus populaires, notamment les Mustang Mach-E, F-150 Lightning, Bronco Sport et Maverick.

Pendant ce temps, les préparatifs vont bon train en vue d’amorcer la production des Mustang et Ranger 2024 de nouvelle génération, qui débuterait respectivement le 11 avril et le 10 juillet, selon des informations non officielles.

Dans le cas du multisegment électrique Mustang Mach-E, des changements ont été implantés cette semaine permettant de doubler ou presque la capacité de production à l’heure. L’objectif est maintenant d’assembler 210 000 exemplaires d’ici la fin de l’année. Selon Ford, plus des deux-tiers des clients du Mach-E proviennent d’autres marques.

Photo: Ford

Du côté de la camionnette électrique F-150 Lightning, après avoir été suspendue pendant près d’un mois en raison d’une enquête sur un feu de batterie, la production redémarrera le 13 mars. Elle triplera en 2023 par rapport à 2022, devant atteindre 150 000 unités à la fin de l’année. Le tout est rendu possible grâce à un investissement de 2 milliards $US réparti entre trois usines au Michigan.

Parlant du F-150, Ford dit être en train d’étudier des solutions pour fabriquer davantage de modèles à essence et hybrides (PowerBoost) à son usine de camions de Dearborn.

Deux véhicules compacts, le VUS Bronco Sport et la camionnette Maverick, verront quant à eux leur production augmenter de plus de 80 000 unités en 2023. Ford mentionne que c’est pour répondre à la demande non seulement en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. Malheureusement, pas d’annonce pour le Bronco.

Photo: Ford

Finalement, l’usine de Kansas City ajoutera du personnel en avril afin de construire un plus grand nombre de fourgons Transit, incluant les modèles électriques E-Transit. En y injectant 95 millions $US, la compagnie espère pouvoir sortir 38 000 exemplaires de plus par année.

Rappelons que Ford connaît un fort début d’année 2023, ses ventes étant en hausse de 21,9% aux États-Unis seulement.

En vidéo : Antoine Joubert présente le Ford Mustang Mach-E