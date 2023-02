Véhicules électriques : Ford produira de nouvelles batteries moins coûteuses

Ford a annoncé lundi un investissement de 3,5 milliards $ américains (4,7 milliards $ canadiens) en vue de construire une nouvelle usine de batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) à Marshall, dans l’État du Michigan.

Le site sera pleinement opérationnel en 2026 avec une capacité annuelle initiale d’environ 35 GWh – de quoi alimenter quelque 400 000 véhicules – et pourrait connaître une expansion dans les années subséquentes.

Cet ajout permettra d’accélérer les livraisons et de réduire le prix des véhicules électriques pour les consommateurs. Ford a comme objectif de produire 600 000 véhicules à batterie à l’échelle mondiale d’ici la fin de 2023 et 2 millions d’ici la fin de 2026.

Photo: Ford

L’usine de Marshall est elle aussi le fruit d’un partenariat. Pas en s’associant avec SK On (anciennement SK Innovation) ou LG Energy Solution cette fois, mais plutôt en misant sur l’expertise et les services du groupe chinois Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), qui domine le marché mondial des batteries.

Par rapport aux batteries de type nickel-cobalt-manganèse (NCM) déjà employées dans les Ford Mustang Mach-E et F-150 Lightning, les batteries LFP nécessitent moins de matériaux rares et coûteux, ce qui permettra de créer des véhicules plus abordables. En outre, comme l’explique Ford, elles sont très durables et tolèrent des recharges plus rapides et plus fréquentes.

Le constructeur commencera même à en intégrer au Mustang Mach-E dès cette année et au F-150 Lightning en 2024 afin d'augmenter la production de ces deux modèles en demande.

