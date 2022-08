Ford coupe 3000 postes pour financer ses véhicules électriques

C’est confirmé : Ford va remercier 3 000 employés salariés et contractuels, soit 1,6% de l’ensemble de son personnel à l’échelle mondiale, dans le but de réduire ses dépenses et de financer sa transition vers les véhicules électriques.

Les postes en question seront abolis à partir du 1er septembre. La plupart sont aux États-Unis, au Canada et en Inde. Environ 2 000 représentent des emplois salariés à l’interne, 1 000 autres se trouvent au sein de fournisseurs et d’agences.

Les employés remerciés ont été avisés cette semaine dans un courriel signé par Bill Ford et Jim Farley, respectivement président du conseil et chef de la direction de Ford. Certains travaillaient pour la division Ford Blue consacrée aux véhicules à combustion, d’autres pour la division Model e dédiée aux véhicules électriques. Quelques-uns travaillaient pour les services financiers de Ford.

Le constructeur désire changer ses façons de faire et redistribuer ses ressources alors que de nouvelles technologies qui n’étaient pas une priorité auparavant lui forcent la main.

Photo: Ford

« Construire cet avenir demande de revoir et de refaçonner pratiquement tous les aspects de nos opérations instaurées il y a plus d’un siècle. Ça demande du focus, de la clarté et de la rapidité. Et comme nous en avons discuté dans les derniers moins, il faut aussi redéployer nos ressources et alléger notre structure de dépenses, qui actuellement n’est pas concurrentielle face à nos adversaires aussi bien traditionnels qu’émergents », peut-on lire dans le courriel dont The Wall Street Journal a obtenu une copie et vérifié l’authenticité.

Farley avait déclaré plus tôt cette année que Ford compte trop d’employés, dont plusieurs qui n’ont pas l’expertise requise pour soutenir la transition de la compagnie vers les véhicules électriques et connectés.

À plus long terme, Ford cible une réduction de ses dépenses annuelles de 3 milliards $ américains et un investissement total d’environ 50 milliards $ dans les véhicules électriques d’ici 2026.

Attendez-vous par ailleurs à des hausses de prix significatives pour plusieurs modèles 2023, incluant le F-150 Lightning et le Mustang Mach-E.

