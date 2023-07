De grosses baisses de prix pour le Ford F-150 Lightning

Après avoir augmenté plus d’une fois le prix de sa nouvelle camionnette électrique, Ford y va maintenant de baisses drastiques au grand bonheur des futurs acheteurs – et au dam des clients existants. Elles entrent en vigueur dès maintenant.

« Peu après le lancement du F-150 Lightning, la hausse rapide du coût des matériaux, les contraintes d’approvisionnement et d’autres facteurs ont fait grimper le coût du camion électrique, aussi bien pour Ford que pour ses clients, explique Marin Gjaja, directeur de l’expérience client pour la division Model e de Ford. Nous avons poursuivi nos efforts en coulisses afin de rendre cette gamme plus abordable et accessible, dans le but de réduire les prix pour nos clients et de raccourcir les délais de livraison de leur nouveau F-150 Lightning. »

L’usine d’assemblage de véhicules électriques Rouge, dans le Michigan, est temporairement fermée dans le but de finaliser la modernisation de l’usine et d’en tripler la production annuelle – un investissement de quelque 2 milliards $ américains. La cible, rappelons-le, est de 150 000 F-150 Lightning à partir de cet automne.

Photo: Ford

Dès le mois d’octobre, le constructeur mentionne qu’il sera plus facile pour ses clients de prendre possession de leur camionnette commandée sur mesure, à un prix de détail suggéré qui se rapproche de ceux annoncés initialement. Autre bonne nouvelle : plusieurs concessionnaires auront pour la première fois des unités en stock et en démonstration.

Combien?

Tout d’abord, le F-150 Lightning Pro, qui n’est malheureusement offert qu’aux entreprises et non aux particuliers, reçoit la plus forte baisse de prix, soit 15 000 $. Il se vend désormais à partir de 59 000 $.

Ensuite, les versions XLT à autonomie standard, XLT à autonomie prolongée et Lariat à autonomie standard voient toutes leur prix fondre de 10 000 $ pour s’établir respectivement à 69 000 $, 85 000 $ et 80 000 $. La Lariat à autonomie prolongée coûte 99 000 $, en baisse de 9 000 $.

Photo: Antoine Joubert

Quant à la version Platinum au sommet de la gamme, disponible uniquement avec la plus grosse batterie, elle s’affiche à présent à compter de 115 000 $, une diminution de 6 000 $. Notez qu’il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 2 295 $ dans tous les cas.

Un porte-parole de Ford Canada nous confirme qu’il n’y a aucun changement technique au véhicule. Les prix ajustés sont uniquement le résultat de la production accrue et de procédures optimisées à l’usine.

Cela dit, comme nous l’avons écrit en février, le constructeur prévoit de commencer à intégrer des batteries lithium-fer-phosphate (LFP) dans le F-150 Lightning en 2024 afin d'augmenter encore la production. Ces batteries nécessitent moins de matériaux rares et coûteux, ce qui permettra de réduire les prix à nouveau. En outre, comme l’explique Ford, elles sont très durables et tolèrent des recharges plus rapides et plus fréquentes.

En vidéo : Essai complet du Ford F-150 Lightning 2023