Ford s’attend à perdre 4 milliards $ avec ses modèles électriques en 2023

Ford avait convoqué jeudi matin des investisseurs et des analystes de marché à la Bourse de New York pour discuter de ses résultats financiers actuels et à venir, qui seront présentés non plus en fonction des régions géographiques mais plutôt de ses trois grandes divisions d’affaires.

On parle ici de Ford Blue (véhicules à essence et hybrides), de Ford Model e (véhicules électriques) et de Ford Pro (véhicules et services commerciaux).

Du même coup, on apprend que la division Ford Model e anticipe pour l’ensemble de l’année 2023 une perte de 3 milliards $ américains, soit l’équivalent de 4,1 milliards $ canadiens avec le taux de change en vigueur aujourd’hui. Ça représenterait une hausse de près de 50% par rapport aux 2,1 milliards $ américains (2,9 milliards $ canadiens) qui ont été perdus avec les véhicules électriques en 2022.

Photo: Ford

Le tout s’explique par les investissements majeurs que choisit de déployer Ford en vue d’augmenter considérablement la production des Mustang Mach-E, F-150 Lightning et E-Transit en 2023 (l’objectif est de 600 000 unités en tout). N’oublions pas le développement de nouveaux produits, de nouvelles batteries et d’une méga usine qui verra le jour au Tennessee vers 2026, année à partir de laquelle Ford prévoit d’être capable d’assembler 2 millions de véhicules électriques.

À titre de comparaison, les divisions Ford Blue et Ford Pro s’attendent respectivement à engranger 7 milliards $ et 6 milliards $ américains (environ 9,5 milliards $ et 8,2 milliards $ canadiens) cette année. C’est en très bonne partie grâce à elles que le constructeur américain peut financer ses efforts dans l’électrique.

Photo: Ford

« Nous ne faisons pas que changer notre manière de présenter nos résultats financiers. Nous transformons aussi notre façon de penser, de prendre des décisions et de gérer la compagnie afin de diriger nos ressources pour obtenir les meilleurs rendements possibles », a déclaré le chef des finances de Ford, John Lawler.

Ailleurs dans l’industrie, General Motors perd aussi de l’argent avec ses véhicules électriques pour le moment. On peut en dire autant de compagnies naissantes telles que Rivian et Lucid. Le volume de production n’est tout simplement pas encore suffisant pour réaliser des économies d’échelle et compenser les dépenses colossales de développement et d’expansion.

