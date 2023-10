Le nouveau Ford F-150 Lightning Flash n’est pas ce à quoi vous pensez

Ford vient d’annoncer un autre ajout à la gamme du F-150 Lightning. Il s’agit d’un nouveau modèle appelé Flash, mais contrairement à ce que suggère le nom, on ne parle pas d’une camionnette axée sur la performance et la vitesse, comme celle qui faisait l’objet de rumeurs plus tôt cette année.

Le F-150 Lightning Flash est plutôt une réponse à la demande de nombreux consommateurs qui souhaitaient un modèle d’entrée de gamme XLT plus complet et à la fine pointe de la technologie – ou, à l’inverse, un camionnette bien équipée mais plus abordable.

Au menu, on retrouve la plus grosse des deux batteries (celle de 131 kWh qui permet de parcourir jusqu’à 515 km), la technologie de conduite mains libres sur l’autoroute Ford BlueCruise (la version 1.2 autorisant les changements de voie assistés) et un écran tactile de 15,5 pouces.

Photo: Ford

À cela s’ajoutent une chaîne audio Bang & Olufsen à huit haut-parleurs, la recharge sans fil pour téléphones, un hayon à commande électrique, l’ensemble de technologies de remorquage ainsi qu’une thermopompe optimisant l’efficacité et l’autonomie de la batterie.

Les commandes en ligne pour le F-150 Lightning Flash seront possibles vers le début de 2024, au prix de base américain de 69 995 $. Le Guide de l’auto attend toujours une réponse de Ford Canada pour savoir si un modèle similaire sera offert chez nous aussi.

Photo: Ford

Édition spéciale et prix réduits

Rappelons qu’en août, Ford a annoncé la venue d’un F-150 Lightning Platinum noir, une édition spéciale au sommet de l’échelle qui se démarque par son extérieur noir mat – une première pour une camionnette Ford de production.

Il y a en outre des roues de 22 pouces au fini noir mat, des sièges en cuir haut de gamme Nirvana noir ainsi qu’une plaque en aluminium numérotée à deux endroits différents, la production pour l’ensemble du marché nord-américain étant limitée à 2 000 unités. Le prix canadien n’est pas encore connu, mais les livraisons s’amorceront au début de 2024.

Photo: Ford

Parlant de prix, d’importantes baisses ont été appliquées au F-150 Lightning au milieu de l’été. Le modèle Pro se vend désormais à partir de 59 000 $ et n'est plus offert seulement qu’aux entreprises mais aussi aux particuliers. Au Québec, les subventions applicables totalisent 12 000 $ (taxes incluses), ce qui fait encore plus une grosse différence.

Ensuite, les versions XLT à autonomie standard, XLT à autonomie prolongée et Lariat à autonomie standard ont vu leur prix fondre de 10 000 $ pour s’établir respectivement à 69 000 $, 85 000 $ et 80 000 $. La Lariat à autonomie prolongée coûte 99 000 $, en baisse de 9 000 $.

Quant à la version Platinum, disponible uniquement avec la plus grosse batterie, elle s’affiche à présent à compter de 115 000 $, une diminution de 6 000 $. Rappelons qu’il faut ajouter les frais de transport et de préparation de 2 295 $ dans tous les cas.

