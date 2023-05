Balado : les 10 véhicules les plus polluants en 2023

En plus de fournir les cotes de consommation de carburant, Ressources naturelles Canada rend également publiques les cotes d’émission de CO2 (g/km). Dans le cadre du plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB Radio , Louis-Philippe Dubé et Germain Goyer ont dressé la liste des dix véhicules les …