Hyundai IONIQ 6 2023 : modèle d’efficacité

Lentement mais sûrement, les premiers exemplaires de la Hyundai IONIQ 6 ont commencé à arriver sur les routes du Québec. C’est quelques semaines après qu’elle ait remporté le prestigieux prix de la Voiture mondiale de l’année 2023 (de même que ceux du design et du véhicule électrique mondial de l’année).

L’équipe du Guide de l’auto l’avait précédemment élue Nouvelle voiture de l’année en tant que rivale très sérieuse aux Tesla Model 3 et Polestar 2. Ajoutons à cela la BMW i4, qui vient de mériter le prix de la Voiture canadienne de l’année selon l’AJAC.

À faire tourner les têtes

Avec son design de « electric streamliner », l’IONIQ 6 fait tourner les têtes et ne laisse à peu près personne indifférent. Nous la trouvons beaucoup plus inspirante que sa populaire rivale américaine et aussi originale que la Polestar 2 au design typiquement scandinave. Vieillira-t-elle bien? Ça, c’est une autre question…

Un net contraste avec le multisegment IONIQ 5 de Hyundai, à l’exception des détails à motif de pixels, sa silhouette unique tout en rondeurs a été créée dans un souci d’aérodynamisme, comme en témoigne le coefficient de traînée remarquablement faible de 0,21, battu seulement par un trio de grandes berlines électriques dont la Lucid Air. De ses volets actifs à l’avant jusqu’à son double becquet arrière (un plus discret intégré au bout du coffre et un autre plus imposant à la base de la vitre, qui n’est pas sans rappeler une Porsche 911 des années 1980), elle a tout pour maximiser l’autonomie – on y reviendra.

Photo: Guillaume Rivard

En passant, la couleur « Bleu transmission » de notre modèle d’essai (une des deux sortes de gris au menu) ne serait certainement pas notre premier choix. Pas sûr non plus pour le Vert numérique mat… Le Rouge ultime ou le Noir abysse lui va mieux, le second rappelant clairement le magnifique concept Prophecy dont s’inspire l’IONIQ 6.

Visibilité et espace… pour les passagers

À bord, on découvre un environnement très accueillant offrant la meilleure visibilité (notamment vers l’arrière), le meilleur espace (digne d’une berline intermédiaire) et le meilleur rangement (sous la console, dans les portières) dans la catégorie. Les sièges avant sont très accommodants, offrant autant de soutien que de confort, et le dégagement pour les jambes est excellent aux deux rangées, ce dont les rivales de l’IONIQ 6 ne peuvent pas toutes se vanter.

En revanche, une fois assis à l’arrière, plusieurs adultes risquent de se frotter la tête au plafond. Quant à l’espace de chargement, il déçoit avec un coffre d’à peine 316 litres dont l’ouverture est peu pratique – pas de hayon, ici. Et ne comptez pas sur un généreux coffre avant comme dans la Model 3, car celui de l’IONIQ 6 n’est que symbolique.

Photo: Guillaume Rivard

La console est l’une des plus grandes différences entre la berline et l’IONIQ 5. Elle réduit bien sûr le dégagement pour les jambes, mais offre davantage de possibilités. À quelques exceptions près, la présentation de la planche de bord et des commandes est la même. Idem pour les deux écrans de 12,3 pouces placés côte à côte et le système d’infodivertissement, assez convivial dans l’ensemble malgré le grand nombre d’icônes et de sous-menus. Dommage que l’écran tactile ne soit pas orienté vers le conducteur, car certaines commandes sont éloignées. Plus bas, les boutons physiques sont appréciés. Quant à ceux de type tactile juste en dessous, ils s’avèrent moins pratiques en conduisant, mais on s’y habitue.

Photo: Guillaume Rivard

Pour clore le sujet de l’habitacle, nous aimons les divers rappels de la thématique des pixels employée à l’extérieur, de même que le volant qui regroupe toutes les fonctions essentielles, dont le pratique sélecteur du mode de conduite et les palettes pour ajuster le freinage régénérateur (la conduite à une pédale est possible). D’un autre côté, par rapport aux adversaires européennes, la finition se veut plus plastique, même en version haut de gamme, et l’insonorisation est perfectible.

Autonomie exceptionnelle

Sur la route, la Hyundai IONIQ 6 livre des accélérations un peu moins vives que la concurrence, mais tout de même dynamiques dans le cas de la variante à deux moteurs (320 ch, 446 lb-pi, 0 à 100 km/h en 5,1 secondes en mode Sport). Elle offre un bon comportement routier, même si le niveau de sensations et de rétroaction pourrait être amélioré. En outre, le constructeur a mis le paquet au chapitre de la sécurité, quoique certaines aides à la conduite, comme le maintien dans la voie, se montrent parfois dérangeantes. Impossible d’ajuster leur sensibilité, seulement de les désactiver. Quant au dispositif de son artificiel créé par Hyundai, c'est vraiment affreux, oubliez-le.

La force de la berline électrique coréenne, c’est l’autonomie de sa batterie de 77,4 kWh : 581 km avec la variante à propulsion ou 509 km en ajoutant un deuxième moteur. Elle tombe malheureusement à 435 km en optant pour l’ensemble Ultimate en raison des roues de 20 pouces, qui affectent de surcroît le confort de roulement. Remarquez que ce sont les cotes officielles. Notre modèle d’essai affichait 421 km d’autonomie après une recharge à 90%.

Photo: Guillaume Rivard

Au fait, c’est sur l’une des très rares bornes de 350 kW dans la province que l’opération s’est effectuée, nécessitant à peine 17 minutes pour passer de 16% à 80% (Hyundai promet 18 minutes pour 20% à 80%). Avec une borne de 50 kW, comptez environ une heure et quart. À la maison, une pleine recharge en courant alternatif (240 V) prendra un peu moins de 7 heures selon la compagnie. Ajoutons que la voiture a consommé seulement 17,4 kWh/100 km en moyenne, sans trop faire appel à la climatisation ni au mode Éco. L'IONIQ 6 à propulsion reste le summum de l'efficacité avec une moyenne de 14,9 kWh/100 km. Génial!

Quelle version choisir?

La nouvelle Hyundai IONIQ 6 s’impose comme une excellente voiture électrique en raison de sa grande efficacité et de son rapport qualité/prix avantageux. Dommage que la disponibilité soit un plus gros problème qu’avec la Model 3 ou la Polestar 2.

L’IONIQ 6 Preferred RWD se vend à partir de 54 999 $, auxquels il faut ajouter des frais de transport et de préparation de 1 925 $. La version Preferred AWD à deux moteurs et rouage intégral débute quant à elle à 57 999 $ et c’est elle qui représente la meilleure combinaison à notre avis (à condition d’aimer les sièges en tissu). Prévoyez un supplément de 6 000 $ pour l’ensemble Ultimate, qui inclut plusieurs technologies plus ou moins essentielles. Au Québec, toutes les IONIQ 6 se qualifient pour la subvention de 7 000 $ en vertu du programme Roulez vert ainsi que pour le rabais de 5 000 $ du gouvernement fédéral.

Photo: Guillaume Rivard

L’équipement de série comprend un éclairage entièrement à DEL, le préchauffage de batterie et la préparation à la recharge, un couvercle de coffre à ouverture assistée, un volant et des sièges avant chauffants, la recharge sans fil pour téléphones de même que des mises à jour logicielles à distance et trois ans de services connectés Bluelink.

À voir aussi : Combien coûte la Hyundai IONIQ6 2023?