Deux Hyundai sont les véhicules verts de l'année 2023 selon l'AJAC

World Car of the Year Awards 2023 - Un triplé pour la Hyundai Ioniq 6

Au Salon de l’Auto de New York, l’organisation des World Car of the Year Awards a fait l’annonce des véhicules primés dans six catégories. La Hyundai IONIQ 6 a réussi l’exploit de remporter trois prix, soit Design of the Year, World Electric Car of the Year ainsi que la catégorie …