Le Hyundai IONIQ 5 sous enquête pour une perte de puissance

Devrais-je temporairement choisir un Hyundai Kona EV en attendant mon Ioniq 5?

J’ai donné un dépôt en janvier 2022 pour un Hyundai Ioniq 5 Ultimate. La semaine dernière, mon concessionnaire m’a avisé qu’il ne recevrait plus d’Ioniq 5 Ultimate en 2023, repoussant ainsi ma commande à 2024, et ce, même si je suis troisième sur la liste. Il me mentionne cependant que …