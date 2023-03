Hyundai teste l’IONIQ 5 N dans la neige… avec un essuie-glace arrière!

La gamme de véhicules de performance de Hyundai comptera bientôt un premier modèle entièrement électrique, l’IONIQ 5 N, lequel subit présentement une série de tests hivernaux en Suède afin de valider ses compétences dans différentes conditions.

La compagnie n’est pas encore prête à divulguer ses spécifications techniques, mais des sources viennent de confier à Car and Driver que la puissance combinée des deux moteurs électriques tournera autour de 600 chevaux, soit un peu plus que le Kia EV6 GT de 576 chevaux bâti sur la même plateforme.

D’ailleurs, le magazine américain rapporte que la division N de Hyundai a pris des mesures pour distinguer davantage cet explosif IONIQ 5 de son cousin coréen, notamment en utilisant moins de composantes en commun.

Photo: Hyundai

Les conducteurs pourront choisir parmi quatre modes, soit Éco, Normal, Sport et N (le dernier étant vraisemblablement conçu pour la piste), ainsi qu’une fonction Drift pour des dérapages contrôlés. Il y aura également un dispositif de son artificiel offrant trois choix, pour ceux qui recherchent plus de sensations auditives.

Enfin un essuie-glace arrière!

Visuellement, le Hyundai IONIQ 5 N se démarquera avec des roues, des freins et un diffuseur arrière plus imposants, des pare-chocs d’allure plus agressive, des sièges et un volant sport (le second armé de boutons supplémentaires) et une console centrale fixe.

Bonne nouvelle : les designers ont enfin réalisé leur erreur de ne pas avoir installé un essuie-glace arrière sur les modèles 2022 et 2023, supposément pour ne pas gâcher le style et l’aérodynamisme (et donc l’autonomie). Le prototype à l’essai en Suède en possède un et les sources de Car and Driver indiquent que cet ajout sera apporté au véhicule de production. De série ou en option, ça reste à voir.

Photo: Hyundai

On peut présumer que le reste de la gamme de l’IONIQ 5 l’offrira aussi, au grand bonheur des conducteurs qui n’auront plus à s’arrêter sur le bord de la route ou à une station-service pour nettoyer la vitre arrière lors d’intempéries, comme en hiver. Malheureusement, Hyundai Canada ne peut rien confirmer de son côté pour le moment.

Il semble que Hyundai montrera son IONIQ 5 N – possiblement encore camouflé – au Goodwood Festival of Speed en Angleterre cet été. Plus d’informations seront disponibles à ce moment.

