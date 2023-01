Véhicules de l’année 2023 : l’AJAC dévoile ses gagnants

En studio : Le Guide de l’auto annonce ses véhicules de l’année

Le Guide de l’auto publie chaque année la voiture, le véhicule utilitaire et le camion de l’année selon son équipe d'experts. L’équipe se base sur de multiples facteurs pour faire ses évaluations, en passant notamment par les technologies, la fiabilité prévue, la sécurité, le plaisir de conduire, etc. Sans plus …