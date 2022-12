En studio : Le Guide de l’auto annonce ses véhicules de l’année

Le Guide de l’auto publie chaque année la voiture, le véhicule utilitaire et le camion de l’année selon son équipe d'experts. L’équipe se base sur de multiples facteurs pour faire ses évaluations, en passant notamment par les technologies, la fiabilité prévue, la sécurité, le plaisir de conduire, etc.

Sans plus tarder, nos animateurs Antoine Joubert et Mathieu Roy passent en revue nos grands gagnants de cette année.

Voiture de l’année : Hyundai IONIQ 6

Photo: Hyundai

Il y a de moins en moins de voitures sur le marché, alors établir une première position n’était pas une tâche facile, raconte le chroniqueur Antoine. Malgré tout, la Hyundai IONIQ 6 a retenu l’attention de l’équipe.

« Hyundai débarque avec une IONIQ 6 qui utilise déjà la technologie de l’IONIQ 5 — très impressionnante —, mais qui repousse les limites de performances et d’autonomie », souligne Antoine.

En effet, elle est très aérodynamique grâce à son coefficient de traînée de 0,22, et la puissance monte jusqu’à 320 chevaux avec la version à rouage intégral.

– Les finalistes : Toyota GR Corolla et Toyota Prius

Véhicule utilitaire de l’année : Genesis GV60

Photo: Genesis

Le VUS électrique Genesis GV60 remporte le titre de Véhicule utilitaire de l'année du Guide de l'auto grâce à ses nombreuses technologies novatrices et audacieuses. Citons le système de reconnaissance facial pour déverrouiller le véhicule!

« Il utilise la même plateforme que l’IONIQ 6 et l’IONIQ 5, mais vous êtes à bord d’un véhicule très luxueux et très amusant à conduire », note Antoine. En revanche, le prix GV60 l’exempte de la subvention provinciale et fédérale.

– Les finalistes : Cadillac LYRIQ et Mazda CX-50

Camion de l’année : Ford F-150 Lightning

Le Ford F-150 Lightning ferme la marche de ce trio électrique. Déjà disponible au public, contrairement à l’ensemble de ses concurrents, la camionnette de Ford arrive au bon moment et suscite beaucoup d’intérêt du public.

Photo: Antoine Joubert

Commercialisée sous quatre versions et deux batteries, l’autonomie varie de 375 à 515 kilomètres. Sur le plan pratique, le Lightning a un coffre avant d’un volume de 400 litres et il peut remorquer de 7 700 lb jusqu’à 10 000 lb, en fonction de la batterie équipée.

– Les finalistes : Chevrolet Colorado/GMC Canyon et Ford F-150 Raptor R

Pour plus de détails, visionnez la capsule vidéo au haut de cet article.