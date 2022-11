Toyota GR Corolla 2023 : GRos fun noir

Malgré le fait que leur stabilité financière dépende fortement des véhicules utilitaires et du succès de leurs plans d'électrification, certaines marques désirent toujours répondre aux besoins des passionnés du volant. Toyota est l'une d'entre elles.

Il faut dire que l'histoire de ce constructeur japonais est quelque peu paradoxale. Sa réputation de fiabilité a toujours fait bon ménage avec sa riche héritage en sport automobile.

Aujourd'hui, c'est par le biais de véhicules portant le logo Gazoo Racing (GR) que Toyota perpétuer cette tradition. Bien que le nom n'a pas la même prestance que celui d'AMG chez Mercedes-Benz ou de M chez BMW, la GR Supra et la GR 86 ont jusqu'à présent montré au marché nord-américain ce qu’elles avaient dans le ventre.

À cette gamme s’ajoute dorénavant la GR Corolla, une compacte qui s'inspire de la célèbre mais plus petite GR Yaris qui dévore déjà les routes européennes, mais plus grosse. Parce qu’on est en Amérique, quand même!

Photo: Louis-Philippe Dubé

Une Corolla sur stéroïdes

La Toyota GR Corolla 2023 est animée par un moteur 3 cylindres turbocompressé de 1,6 litre qui développe 300 chevaux et 273 lb-pi de couple. Elle est offerte exclusivement avec une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports (ce qui fait d’elle une licorne en 2023!)

Sa gamme se décline en trois modèles. Et comme vous l'avez sans doute deviné, la structure tarifaire est plus épicée que celle de la gamme Corolla ordinaire. Le modèle de base Core est équipé de différentiels à glissement limité à l'avant et à l'arrière de série, et ce exclusivement pour le marché canadien. Son prix de départ est de 45 490 $. Le modèle qui suit est l'Édition Circuit, qui ajoute un toit en fibre de carbone entre autres ajouts. Celui-ci débute à 53 990 $.

Le troisième modèle est pour le moins exclusif. L’édition Morizo verra sa production limitée à 200 unités, dont seulement 10 se rendront au Canada au prix de 59 990 $. Les propriétaires de la variante Morizo obtiennent un ordinateur de bord recalibré qui injecte 22 lb-pi de couple additionnels, une boîte manuelle à 6 rapports mieux étagée et une sellerie unique. Elle est également plus légère que ses sœurs d’arme.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Agilité à quatre pattes

À l'intérieur, les sièges de la GR Corolla offrent un soutien particulièrement étreignant avec une position de conduite presque parfaite, si ce n’était pas du pédalier qui pourrait être plus rapproché. Le volant se prend bien en main et il travaille de pair avec une direction qui offre un excellent ressenti.

Vous remarquerez que l'intérieur est dépourvu de tout élément haut de gamme au chapitre de la finition - à l'exception des surpiqûres et des logos GR, c’est du Corolla en bonne et due forme. Mais si l'on considère que les rivales comme la Volkswagen Golf R sont toutes passées à des intérieurs plastifiés et dominés par les écrans, ça reste dans les malheureuses normes de l'industrie.

En parlant de l'écran, le système d'infodivertissement simpliste de Toyota a gagné en maturité avec le temps, surtout sur le plan de la navigation. Mais son interface n’est pas sans accrocs à plusieurs égards. Le groupe d'instruments entièrement numérique derrière le volant est très utile, affichant des informations pertinentes comme la pression du turbocompresseur et les forces G, tout en présentant un style analogique très appréciable.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Sur la route, la GR Corolla est un véritable pétard à mèche. Sa structure comporte 349 soudures de plus que la Corolla normale afin de renforcer sa rigidité. De pair avec la une suspension MacPherson à double fourchette à l'avant et à la suspension à multibras à l'arrière, cette hot hatch est prête pour la guerre.

Bien que son système d'échappement ne soit pas particulièrement bruyant et s'abstienne de pétarader, la GR Corolla délivre un couple important à bas régime après la ligne des 3 000 tr/min. Oui, il y a un petit délai, mais produire une pression de pointe de 25,2 psi au turbocompresseur avec un trois cylindres ne vient pas sans ses enjeux.

La boîte de vitesses manuelle à 6 rapports est superbement gratifiante à manipuler. Et que ce soit sur route pavée ou non, la GR Corolla offre une expérience digne d’un championnat de rallye avec une grande prévisibilité à haute vitesse. Le freinage est également efficace grâce aux étriers à 4 pistons associés à des disques ventilés à l'avant et aux étriers à 2 pistons avec disques ventilés à l'arrière.

Photo: Louis-Philippe Dubé

La cerise sur le sundae est sans contredit la capacité du système de transmission intégrale GR-Four à ajuster la répartition du couple de 60/40 avant/arrière en conduite normale à 30/70 pour une expérience plus épicée ou 50/50 pour la conduite sur piste, le tout via la rotation d’un sélecteur sur la console centrale.

Sacré Morizo, va!

Morizo est le surnom d'Akio Toyoda, PDG de Toyota. Bien que Toyoda soit le grand manitou du constructeur, il met également la main à la pâte en pilotant activement des voitures de course et des modèles qui sortent de l’usine dans le but de les pousser à leurs limites. L’Édition Morizo obtient donc un peu plus de vitamines, avec un couple de 295 lb-pi (au lieu de 273 lb-pi) grâce à un réglage révisé qui permet de tirer 26,3 psi du turbocompresseur existant.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Elle n'a pas de sièges à l'arrière. Par conséquent, les portières arrière ont été vidées et sont dépourvues de commutateurs et de moteurs électriques. Vous ne verrez pas d'essuie-glace sur la lunette arrière ni de sièges chauffants à l'avant. Tout cela, et plus encore, fait perdre 45 kilos à la Morizo par rapport au modèle Circuit.

Ces sacrifices ne viennent pas sans conséquence. La GR Corolla Morizo est moins douillette et ne semble pas avoir les mêmes priorités d'isolation et offre une conduite plus cahoteuse. Mais son caractère à la fois bagarreur et précis compense largement pour son manque de confort. En toute légèreté et agilité, elle nous démontre clairement que 22 lb-pi de couple ça fait une bonne différence à bas régime, ajoutant ainsi à son esprit compétitif.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Veloster N, Golf R, Civic Type R, GR Corolla...

La Toyota GR Corolla vient rivaliser directement avec la Honda Civic Type R, la Volkswagen Golf R et la Hyundai Elantra N (la Veloster N est abandonnée pour 2023). C’est le club des petites voitures manuelles à moteur thermique qui ciblent les aimants du volant. Mais ce club porte aussi des airs de dernière chance. Et bien que l'on puisse mettre en doute la fiabilité à long terme du moteur 3 cylindres très sollicité, il ne fait aucun doute que la GR Corolla est faite pour cette clientèle aussi hétéroclite que demandante. Et si vous pensez que le prix est élevé pour une Corolla, détrompez-vous, et voyez quels sont les prix pour une voiture de 300 chevaux à transmission intégrale.

Cette GR Corolla sera sans l’ombre d’un doute fort populaire. Ceux qui désirent s’en procurer un exemplaire devraient se manifester rapidement!

