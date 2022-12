Honda Civic vs Toyota Corolla 2023 : comparons les chiffres

La Honda Civic et la Toyota Corolla sont deux grandes rivales depuis des décennies. D’une part, la Civic plaît aux amateurs de conduite sportive avec la Si et la nouvelle Type R de plus de 300 chevaux. De l’autre, la Corolla offre une motorisation hybride abordable et la GR Corolla — une petite sportive à quatre roues motrices.

Alors, comment se comparent-elles? Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons décortiqué leurs spécifications.

Groupes motopropulseurs : égalité

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

La Honda Civic et la Toyota Corolla possèdent de nombreuses motorisations, mais avec des vocations bien différentes. La Honda s’adresse à un public qui désire un véhicule dynamique, notamment avec l’accès à des versions plus performantes (Si et Type R) et à une boîte manuelle.

La Corolla se démarque cependant par son hybride qui peut recevoir le rouage intégral et sa toute nouvelle mouture sportive GR Corolla. Bref, il y en a pour tous les goûts ici.

Honda Civic :

4 cylindres 2,0 L : 158 chevaux/138 lb-pi, CVT ou manuelle (hayon seulement)

4 cylindres 1,5 T : 180 chevaux/177 lb-pi, CVT ou manuelle (hayon seulement)

4 cylindres 1,5 T (Si) : 200 chevaux/192 lb-pi, manuelle

4 cylindres 2,0 T (Type R) : 315 chevaux/310 lb-pi, manuelle

Toyota Corolla :

4 cylindres 2,0 L : 169 chevaux/151 lb-pi, CVT (berline et hayon)

4 cylindres 1,8 L (hybride) : 138 chevaux/105 lb-pi, CVT (traction ou traction intégrale)

3 cylindres 1,6 T (GR Corolla) : 300 chevaux/273 lb-pi (295 lb-pi pour l’Édition MORIZO), manuelle (traction intégrale)

Consommation : avantage Toyota Corolla

Photo: Toyota

La Corolla remporte la mise ici grâce à sa version hybride et à ses moteurs moins gourmands que ceux de la Civic.

Honda Civic :

Hayon : 2,0 L : 7,2 à 8,0 L/100 km — 1,5 T : 7,1 à 7,5 L/100 km

: 7,2 à 8,0 L/100 km — : 7,1 à 7,5 L/100 km Berline : 2,0 L : 6,9 à 7,1 L/100 km — 1,5 T : 6,9 L/100 km

: 6,9 à 7,1 L/100 km — : 6,9 L/100 km Si : 1,5 T : 7,7 L/100 km

: 7,7 L/100 km Type R : 2,0 T: 9,7 L/100 km

Toyota Corolla :

Hayon : 6,8 L/100 km

Berline : 6,7 à 6,8 L/100 km

Hybride (berline) : 4,7 à 5,3 L/100 km

GR Corolla : 9,8 L/100 km

Côté pratique : avantage Honda Civic

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Le plus grand format de la Civic fournit un espace de chargement supérieur, tant pour le modèle berline qu’à hayon :

Civic : Berline : 408 à 419 litres, Hayon : 693 litres (695,6 litres pour la Type R)

: Berline : 408 à 419 litres, Hayon : 693 litres (695,6 litres pour la Type R) Corolla : Berline : 371 litres, Hayon : 504 à 651 litres (504 litres pour la GR Corolla)

La Civic possède un diamètre de braquage qui varie entre 11 et 12 mètres — en fonction de la déclinaison —, alors qu’il est légèrement inférieur pour la Corolla (10,9 à 11,4 m). Même si la Toyota est plus maniable en ville, la Honda remporte la mise grâce à son volume utilitaire supérieur.

Sécurité : égalité

Photo: Toyota

Au sujet de la sécurité, les deux voitures détiennent la distinction Top Safety Pick + 2022 de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Concernant les systèmes d’aide à la conduite, la Civic emploie la suite technologique Honda Sensing. Quant à la Toyota Corolla, elle utilise les caractéristiques de sécurité active et passive Toyota Safety Sense (TSS 3.0).

Les deux véhicules arrivent de série avec plusieurs technologies comparables. Parmi celles-ci, nous retrouvons le régulateur de vitesse adaptatif, le système de freinage d’urgence automatique, le système de reconnaissance des panneaux et le système de suivi de voie.

Intégration technologique : égalité

Photo: Toyota

Le système multimédia de la Toyota incorpore un écran de huit pouces — sept ou neuf pouces pour la Civic — et Apple CarPlay et Android Auto sans fil de série (avec fil pour la Civic).

Les options comprennent la recharge par induction pour téléphone mobile et un système audio Bose à douze haut-parleurs (Honda) ou JBL à neuf haut-parleurs (Toyota). La connectivité Wi-Fi alimentée par un modem est livrable pour la Civic Touring.

Pour la Corolla, le tableau de bord renferme une instrumentation de 4,2 ou 7 pouces et 12,3 dans le cas de la GR Corolla. La taille varie de 7 à 10,2 pouces chez Honda. Bref, les technologies des Corolla et Civic sont similaires, de sorte que nous ne désignons pas de gagnant ici.

Prix : avantage Toyota Corolla

Photo: Toyota

Au chapitre des prix, la Corolla offre de multiples variantes au consommateur à des coûts moindres que la Honda Civic. Elle est également la seule des deux à commercialiser un hybride, et ce, à un prix abordable.

Honda Civic :

LX (berline) : 26 835 $ (CVT) EX (berline) : 29 150 $ (CVT) Sport (berline) : 30 250 $ (CVT) Touring (berline) : 33 350 $ (CVT) Si (berline) : 35 130 $ (manuelle) LX (hayon) : 30 130 $ (CVT et manuelle) Sport (hayon) : 33 630 $ (CVT) Sport Touring (hayon) : 37 130 $ (CVT et manuelle) Type R (hayon) : 50 050 $ (manuelle)

Toyota Corolla :

L (berline) : 22 690 $ Groupe Standard (hayon) : 23 350 $ LE : 23 690 (berline), 26 090 $ (hybride), 27 590 $ (hybride, rouage intégral) SE : 25 150 $ (berline), 25 250 $ (hayon), 29 890 $ (hybride, rouage intégral) XSE : 30 390 $ (berline), 29 890 $ (hayon), 34 290 $ (hybride, rouage intégral) GR Corolla : 45 490 $ (Core), 53 990 $ (Édition Circuit), 59 990 $ (Édition MORIZO)

(Note : tous les prix sont au PDSF et n’incluent pas les frais de transport et de préparation)

Garanties : égalité

Photo: Antony Lajoie-Beaudoin

Honda et Toyota proposent les mêmes garanties de base (3 ans/60 000 km), du groupe motopropulseur (5 ans/100 000 km) et contre la perforation due à la rouille (5 ans/kilométrage illimité).

La couverture des composantes hybrides de la Corolla s’étend sur huit ans ou 160 000 kilomètres, selon la première occurrence.