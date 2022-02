Toyota Corolla berline 2022 : cinq choses à savoir

Mise à jour pour l’année 2022, la Toyota Corolla bénéficie d’éléments de sécurité actualisés et d’une large gamme de modèles.

Voici cinq choses à savoir sur la Toyota Corolla berline 2022.

Trois motorisations

Photo: Julien Amado

Les modèles d’entrée de gamme de la Toyota Corolla sont animés par un moteur à quatre cylindres 1,8 litre. Il produit une puissance de 139 chevaux et un couple de 126 lb-pi. La cote de consommation varie entre 6,8 et 7,4 L/100 km en fonction de la transmission choisie.

Les moutures plus luxueuses utilisent un bloc d’une plus grosse cylindrée. En effet, le 2,0 litres atmosphérique développe 169 chevaux et 151 lb-pi de couple. Tout comme le moteur précédent, le client peut opter pour une transmission manuelle à six rapports ou une boîte CVT. La consommation d’essence varie entre 6,8 et 7,6 L/100 km.

Finalement, la version hybride jumelle un moteur 1,8 L avec un moteur électrique à aimant permanent de 71 chevaux. La puissance totale s’élève à 121 chevaux. À la pompe, cette Corolla ne boit que 4,5 L/100 km.

Les applications d’Apple et Android de série

De série, le système multimédia offre la compatibilité avec les applications Apple CarPlay et Android Auto. L’écran tactile trônant au centre de la console mesure sept ou huit pouces, dépendamment de la version.

La recharge par induction pour téléphone mobile ainsi qu’un système audio haute-fidélité figurent parmi les options.

Au poste de commande, le conducteur est servi par un moniteur de 4,2 pouces. Une instrumentation complètement numérique de sept pouces est optionnelle.

Sécurité active de série

Photo: Toyota

Au chapitre de la sécurité, la Toyota Corolla 2022 détient la distinction Top Safety Pick de la part de l’organisme américain Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). De plus, la voiture possède huit coussins gonflables.

Concernant les systèmes d’aide à la conduite, la Corolla emploie la suite Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0). Elle comprend : le système d'avertissement de franchissement de ligne avec l’assistance de maintien sur la voie, le système de freinage d'urgence automatique avec le système de détection de piétons et cyclistes et enfin, le régulateur de vitesse adaptatif.

Nouveauté cette année, toutes les versions de la Corolla sont dotées d’un dispositif de sécurité supplémentaire qui garantit l’allumage des feux arrière lorsque le véhicule est en mouvement.

Deux éditions limitées

Photo: Toyota

Parmi la multiplicité de déclinaisons possibles, Toyota propose deux éditions limitées, toutes deux munies d’un moteur à quatre cylindres de 2,0 litres.

La Corolla Apex mise sur une allure dynamique pour se faire valoir. Elle arbore plusieurs éléments peints en noir : les jantes de 18 pouces en aluminium, l’aileron ainsi que quelques emblèmes apposés sur la carrosserie. Du point de vue mécanique, la voiture possède une suspension calibrée pour la performance et un échappement sport. Finalement, elle peut être équipée d’une boîte automatique ou manuelle.

Comme son nom le suggère, la Corolla Nightshade affiche plusieurs touches de finition peinte en noir. C’est le cas des roues de 18 pouces en alliage, du recouvrement des rétroviseurs, des poignées de porte extérieure, du déflecteur avant, du becquet, des bas de caisse latéraux et de certains logos. Par ailleurs, cette déclinaison utilise uniquement une transmission CVT.

Choix de 15 modèles

Photo: Toyota

Vous avez bien lu, la Toyota Corolla se décline en 15 modèles. La « série L » est offerte avec le moteur 1,8 litre, alors que la « série S » équipe le quatre cylindres 2,0 litres. Deux moutures hybrides sont également disponibles.

Voici la liste de prix : (19 350 $ à 29 050 $, PDSF)

L : 19 350 $ (manuelle), 21 250 $ (CVT)

LE : 22 190 $

LE avec groupe Amélioré : 24 190 $

XLE : 27 550 $

------

SE : 22 690 $ (manuelle), 23 690 $ (CVT)

Édition Apex : 27 000 $ (manuelle), 28 000 $ (CVT)

SE avec groupe Amélioré : 25 670 $ (man), 26 670 $ (CVT)

Nightshade : 27 450 $

XSE : 29 050 $

------

Hybride : 25 190 $

Hybride avec groupe Premium : 27 260 $

