Les voitures conventionnelles ne représentent plus que 20% du marché des véhicules neufs au Canada. Non seulement le choix est plus limité, mais les prix ont passablement augmenté ces dernières années. Chez Honda, où la Fit n’existe plus, la nouvelle Civic 2022 confirme la tendance.

Si vous ne désirez pas d’un véhicule de type VUS ou multisegment, ni d’un modèle usagé, voici le top 10 des voitures neuves ayant le plus bas prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) en 2022.

Note : Les PDSF indiqués sont ceux affichés par les constructeurs automobiles au moment de la mise en ligne et sont sujets à changement. Ils ne comprennent ni le transport et la préparation, ni les autres frais applicables, ni les rabais et promotions disponibles.