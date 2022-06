Toyota GR Corolla Morizo : une Corolla encore plus performante sur circuit

Comme si la nouvelle et sensationnelle Toyota GR Corolla 2023 ne suffisait pas, voilà que le constructeur en rajoute. En plus de la version de base et de l’Édition Circuit limitée à la première, la gamme comprendra une Édition Morizo, d’après le surnom du président de Toyota, Akio Toyoda.

C’est ce dernier qui a décidé des réglages et des spécifications à apporter à la voiture, qui est conçue principalement pour rouler en piste (qui aurait pensé ça d’une Corolla?).

Bien que la puissance du petit moteur turbocompressé à trois cylindres de 1,6 litre reste à 300 chevaux, son couple grimpe de 273 à 295 livres-pied, accessible de 3 250 à 4 600 tours/minute. La boîte manuelle à six rapports a été revue pour optimiser les accélérations, peu importe le régime. Le rouage intégral GR-Four, lui, est toujours réglable selon des ratios de 60/40, 50/50 ou 30/70.

Photo: Toyota

D’autre part, les ingénieurs de la division Gazoo Racing de Toyota ont allégé l’Édition Morizo d’une centaine de livres pour un poids total de 3 186 livres. Croyez-le ou non, ils ont enlevé la banquette, les haut-parleurs et les lève-vitres à l’arrière, ne conservant que les deux places avant. Même l’essuie-glace arrière a été supprimé.

Ce n’est pas tout : pour une tenue de route plus stable et mordante, deux barres de renfort arrière et 349 points de soudure ont été ajoutés, les roues forgées de 18 pouces reçoivent des pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 plus larges, tandis que la suspension profite de nouveaux réglages exclusifs.

Enfin, soulignons les sièges sport en cuir et en suède de couleur noire avec des coutures et des ceintures rouges, mais surtout des orifices pour installer un harnais de sécurité. Le volant, lui aussi garni de suède, comporte un marqueur rouge à la position midi, alors que l’instrumentation numérique de 12,3 pouces fournit plusieurs données de performance. Comme il n’y a plus de banquette, un ensemble de pneus de rechange peut facilement être transporté à bord, selon Toyota.

À peine 200 exemplaires seront disponibles, uniquement pour l’année-modèle 2023. Les acheteurs canadiens n’auront le choix que de la nouvelle peinture Gris mat comme sur les images. Le prix sera annoncé à l’approche de la mise en vente, qui se fera l’an prochain.

Photo: Toyota

D’autres nouveautés pour la Corolla 2023

Le reste de la gamme de la Toyota Corolla évolue en même temps. D’abord, la populaire version LE de la berline gagne le moteur de 2,0 litres développant 169 chevaux, ce qui fait que seule la version de base L se contente du moteur de 1,8 litre produisant 139 chevaux.

Du côté de la Corolla hybride, trois nouvelles versions s’ajoutent, toutes dotées d’un rouage intégral électrique. Il s’agit en fait du même système déjà offert avec la Prius. Un petit moteur électrique entraîne les roues arrière pour une meilleure traction lors des accélérations de départ et vient assister les roues avant quand celles-ci patinent, jusqu’à une vitesse de 70 km/h.

Photo: Toyota

Ensuite, toutes les Corolla reçoivent la série de dispositifs de sécurité Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend des améliorations au système précollision avec détection des piétons, à l’alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, au dispositif de maintien dans la voie et au régulateur de vitesse adaptif, entre autres. C’est une excellente nouvelle, car d’autres modèles Toyota plus dispendieux n’en font pas autant.

Une autre belle surprise attend les conducteurs, soit un nouveau système multimédia avec assistant vocal intelligent (on l’interpelle en disant « Salut Toyota », par exemple), plusieurs services par infonuagique, des mises à jour logicielles à distance et la possibilité de jumeler deux téléphones via Bluetooth. Tout ça passe par un écran de huit pouces. À propos, l’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait maintenant sans fil.

Photo: Toyota

Pour ce qui est du design extérieur, on note des révisions à la calandre, aux phares, aux pare-chocs et aux roues selon les différents modèles. De nouvelles couleurs de carrosserie apparaissent, dont Inferno et Noir minuit métallisé.

Encore là, il faudra patienter quelques mois pour connaître les prix de la Toyota Corolla 2023.

