Le Toyota Corolla Cross hybride s’amène pour 2023

Toyota avait promis l’arrivée prochaine d’un Corolla Cross doté d’une motorisation hybride. Ce sera bel et bien chose faite pour l’année-modèle 2023.

Le Toyota Corolla Cross hybride s’amènera donc chez nous au cours des prochains mois en offrant à la fois davantage de puissance et une meilleure consommation de carburant que le modèle à essence qu’on propose actuellement.

La division américaine de Toyota annonce une consommation ville/route de 37 milles par gallon, soit l’équivalent d’environ 6,4 L/100 km. Rien n’a encore été annoncé par Ressources naturelles Canada, mais attendez-vous à un chiffre très similaire. Pour 2022, le modèle à essence affiche une consommation de 7,3 L/100 km en configuration à deux roues motrices et de 7,8 L/100 km avec le rouage intégral.

Pour ce qui est des performances, Toyota promet une puissance combinée de 194 chevaux, ce qui permettra au petit VUS de passer de 0 à 100 km/h en environ huit secondes. C’est légèrement supérieur au Corolla Cross à essence, limité à une puissance de 169 chevaux. Toyota ne donne toutefois pas de détails quant à la cylindrée du moteur ni à la densité de la batterie utilisée.

Photo: Toyota

Allure distincte

Le Toyota Corolla Cross hybride se démarque de la mouture à essence par une grille de calandre revisitée où le logo de Toyota est encerclé par un élément à la couleur de la carrosserie. L’allure générale demeure toutefois sensiblement la même, tant en dedans qu’en dehors.

Photo: Toyota

À bord, le Corolla Cross 2023 incorpore un nouveau système multimédia plus moderne. La connexion à Android Auto et Apple CarPlay se fait désormais sans fil, tandis que l’ensemble de technologies de sécurité active Toyota Safety Sense 3.0 est offert de série.

Aux États-Unis, le Toyota Corolla Cross hybride 2023 sera livrable en cinq déclinaisons : LE, XLE, S, SE et XSE. Les variantes S et SE seront livrées de série avec des jantes de 17 pouces, un écran tactile de 8 pouces ainsi que des phares et des feux à DEL. Toyota Canada n’a pas encore spécifié si toutes ces versions seront commercialisées de notre côté de la frontière. Soulignons que le Corolla Cross hybride sera automatiquement doté d’une architecture à rouage intégral.

Photo: Toyota

La gamme de prix demeure également à être confirmée. Pour 2022, le Toyota Corolla Cross est offert à partir de 27 279 $.

De plus en plus d’hybrides

Avec cette nouvelle déclinaison du Corolla Cross, Toyota poursuit son objectif d’hybridation de l’ensemble de sa gamme. La majorité des modèles de la marque sont désormais livrables avec une version hybride. C’est le cas des modèles suivants :

