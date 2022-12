Toyota montre un futur C-HR et un Corolla Cross à l’hydrogène

Toyota vient de dévoiler en Europe le C-HR Prologue, un concept qui annonce la deuxième génération du multisegment sous-compact à traction du fabricant japonais. L’aurons-nous ici? Ne vous faites pas d’illusions.

Malgré des chiffres de ventes respectables au Canada (c’est une tout autre histoire aux États-Unis), le C-HR n’est pas de retour pour l’année-modèle 2023, Toyota préférant miser sur son nouveau Corolla Cross qui, rappelons-le, propose maintenant une version hybride. Évidemment, ce sont deux modèles au style diamétralement opposé.

Toyota C-HR Prologue

Avec ce C-HR Prologue, les designers ont mis encore plus le paquet afin de retenir davantage l’attention des consommateurs. Physiquement, la silhouette et les proportions ne changent pas tellement par rapport à l’original, hormis les roues plus grandes et les porte-à-faux plus courts, mais c’est tout le contraire pour les phares ainsi que la partie arrière entièrement habillée de noir carbone contrastant. Puis, quelques touches de couleur soufre font partie de l’ensemble, notamment sur le becquet qui prolonge le toit.

Photo: Toyota

Le modèle de production devrait ressembler pas mal au concept (au détriment de la visibilité pour le conducteur, encore une fois), en plus d’offrir des motorisations hybride et hybride rechargeable. Ne manquez pas notre galerie de photos pour le voir de plus près.

Si le nouveau C-HR ne traverse pas l’océan comme on s’y attend, quelques éléments de son design seront reproduits sur d’autres véhicules. Par exemple, la partie avant en forme de requin-marteau (c’est ainsi que Toyota la décrit) apparaît sur la Prius 2023 de nouvelle génération qu’on a découvert au Salon de l’auto de Los Angeles.

Il y a aussi le concept appelé bZ Compact SUV, qui présage un nouvel utilitaire électrique se positionnant en dessous du bZ4X. Celui-là semble destiné à s’ajouter à la gamme nord-américaine de Toyota dans un avenir rapproché. C’est donc à suivre.

Photo: Toyota

Un Corolla Cross qui carbure… à l’hydrogène?

Toyota fait partie d’une poignée de constructeurs automobiles qui s’accrochent à la technologie de l’hydrogène. On en a une nouvelle preuve avec le concept Corolla Cross H2 qui vient également d’être dévoilé.

Contrairement à la berline Mirai et aux autres de son espèce qui emploient une pile à combustible, l’hydrogène n’est pas ici converti en électricité mais se trouve plutôt injecté directement dans un moteur à combustion. Et pas n’importe lequel : le trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre de la sportive GR Corolla.

Photo: Toyota

Ça fait un bon bout de temps que Toyota travaille sur ce genre de technologie. Comme on vous en a déjà parlé, des essais sont menés en course automobile avec une Corolla à l’hydrogène.

Il n’y a malheureusement que très peu de détails techniques. Autre fait étonnant : une boîte de vitesses manuelle est employée. Toyota affirme que son concept peut toujours accueillir cinq passagers et leurs bagages même si de l’espace doit être dédié aux réservoirs d’hydrogène. Il serait avancé à 40% dans un processus de commercialisation.

Photo: Toyota

Bien sûr, les véhicules à l’hydrogène représentent plusieurs avantages par rapport aux électriques à batterie. Un modèle comme ce Corolla Cross serait beaucoup plus léger et plus rapide à réapprovisionner. Or, le nombre de stations-service se compte encore avec les doigts en Amérique du Nord. Et si cet hydrogène n’est pas « vert » (produit via l’électrolyse de l’eau), mieux vaut l’oublier.

Clairement, Toyota ne souhaite pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour réduire les émissions de CO2. Il reste à voir le rôle exact que jouera l’hydrogène à plus long terme. Quant à sa stratégie électrique, des changements sont attendus et on devrait en savoir plus au cours de l’année 2023.

En studio : Subaru Crosstrek ou Toyota Corolla Cross?