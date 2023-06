Voici le nouveau Toyota C-HR que nous n’aurons pas

Malgré des chiffres de ventes respectables au Canada (c’est une tout autre histoire aux États-Unis), le Toyota C-HR a été abandonné pour l’année-modèle 2023, la compagnie préférant miser sur le Corolla Cross, beaucoup plus pratique et disponible en version hybride.

En Europe, le C-HR non seulement survit mais il connaît une seconde génération, dévoilée aujourd’hui. À voir son design, certains consommateurs d’ici seront jaloux.

Reprenant les grandes lignes du concept C-HR Prologue de décembre dernier, le modèle de production garde le côté très funky qui a fait la marque de commerce du petit multisegment urbain, notamment avec l’extérieur deux tons. Or, cette fois-ci, ce n’est pas seulement le toit qui contraste avec la carrosserie mais toute la partie arrière.

Photo: Toyota

Hormis le fait que le nouveau C-HR soit plus large de 34 mm, ses dimensions ne changent pratiquement pas. Cela dit, le diamètre de ses roues va maintenant jusqu’à 20 pouces, comme sur la nouvelle version GR Sport.

À l’intérieur, on retrouve deux écrans de 12,3 pouces, l’un servant aux informations pour le conducteur et l’autre (tactile) comme interface multimédia. En option, un affichage tête haute, un éclairage ambiant à 64 couleurs et un toit panoramique permettent de dynamiser le décor et l’expérience de conduite.

Photo: Toyota

Quant à la motorisation, puisqu’il se concentre sur le marché européen, le C-HR de deuxième génération est exclusivement hybride. Employant un moteur à combustion de 1,8 ou 2 litres, sa puissance s’élève à 138 ou 194 chevaux – identique au Corolla Cross hybride dans le second cas. Une variante enfichable à traction seulement monte à 220 chevaux, en plus de procurer une autonomie tout électrique de 66 km selon la norme WLTP.

Qu'en pensez-vous? Personnellement, notre préférence va à la nouvelle Prius Prime 2023.

