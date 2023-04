Toyota Corolla Cross Hybride 2023 : la suite logique

La première fois que nous avons posé les yeux sur l’utilitaire Corolla Cross, nous savions dès lors qu’il allait connaitre une certaine popularité. Après tout, prendre un nom de modèle qui s’est forgé une solide réputation et mettre « Cross » à côté est une recette qui a fait ses preuves. Et le nom Corolla ce n'est pas rien. Surtout qu’il vient d’éclipser le nom Civic pour la première fois au palmarès des ventes de voitures au Canada en 24 ans avec 33 096 unités écoulées en 2022. Comme ils disent : les astres sont alignés!

De fait, il allait de soi que Toyota y injecte sa sauce hybride tôt au toard. Et avec ses projets de voitures électriques qui tirent de la patte, le constructeur a tout intérêt à mettre de l’avant cette technologie sur tous les fronts.

Le Guide de l’auto s’est rendu dans la région de Carlsbad en Californie pour faire l’essai du nouveau Toyota Corolla Cross Hybride 2023.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Cinq générations d’hybridation sous le capot, deux variantes offertes

Pionnière de l’hybridation, on peut dire que Toyota a mangé ses croutes dans le domaine, hormis quelques accros ici et là, le bilan est tout de même bon. Et le Corolla Cross bénéficie de cette expérience exhaustive. Malheureusement, il est offert en seulement deux variantes, soit les SE et XSE.

Sous le capot, on retrouve un quatre cylindres de 2 litres qui se charge d’animer les roues avant. À l’arrière, c’est un moteur électrique d’une puissance de 30 kW (41 chevaux) qui fait le travail. Combinés, ces deux éléments forment la traction intégrale (AWD) de série et développent une cavalerie conjointe de 196 chevaux. Cette donnée n’est peut-être pas épatante sur papier, mais elle représente tout de même une augmentation de 25 chevaux par rapport au modèle à essence.

Et tandis que d’autres hybrides ne sont pas capables de remorquer, le Corolla Cross Hybride, lui, permet à son conducteur de tracter 1 500 livres.

Sur le plan de la dynamique de conduite, le Corolla Cross dans sa version à essence se présente comme le « sage et rationnel » de son segment. Ceux qui désirent une conduite plus sportive devront se tourner vers le Mazda CX-30, tandis que ceux qui veulent plus de robustesse devraient plutôt regarder du côté du Subaru Crosstrek.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Dans sa version hybride, cette sagesse du Corolla CRoss est d'autant plus pertinente que l’acheteur cible, lui qui n’a pas l’embarras du choix côté électrification. Le véhicule conserve le même caractère posé et sans excès, tout en étant frugal et suffisamment puissant. Sa direction nous a semblé un peu floue et la transmission à variation continue un peu élastique en pleine accélération. Mais pour une conduite de tous les jours – et pour l’acheteur type – ce sont des détails superflus.

Toyota vante une consommation de 5,6 L/100 km en conduite combinée pour le Corolla Cross Hybride. D’une part, c’est plus bas que ce que Toyota avait estimé lorsque la version hybride a été annoncée. Et de l’autre, notre essai nous a montré qu’il peut faire encore mieux, avec une cote obtenu de 5,2 L/100 km.

Un habitacle logique et polyvalent

Dans son habitacle, le Corolla Cross présente une finition élémentaire, mais bien assemblée dans sa version de base SE, avec une sellerie en tissu et un écran tactile de 8 pouces qui intègre les suites logicielles Apple CarPlay et Android Auto, en plus d’un bon assemblage de systèmes de sécurité de série.

Quand on passe à la variante XSE, les choses ne deviennent que très légèrement plus sérieuses. On parle d’une sellerie qui passe au cuir synthétique SofTex, la climatisation à deux zones, le hayon assisté et d’autres gadgets. Cette variante conserve le même écran de 8 pouces pour le système d’infodivertissement.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Si l’habitacle peut se montrer un peu bruyant sur l’autoroute, on y retrouve en contrepartie un confort plus qu’adéquat. L’écran de 8 pouces peut sembler un peu petit (la Prius, par exemple, offre un écran de 12,3 pouces plus volumineux), mais l’interface qu’il abrite est intuitive et rapide.

Le Corolla Cross Hybride est polyvalent pour un VUS sous-compact, et c’est en partie grâce à son volume intérieur. Il dispose notamment de 609 litres d’espace de chargement en configuration normale et 1 750 litres lorsqu’on rabat la banquette arrière. C’est moins qu’avec la variante à moteur thermique, mais c’est toujours plus qu’une bonne partie de ses rivaux.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Même si le Corolla Cross Hybride ne déborde pas de saveur et que le choix de variantes est limité, il est logique et cohérent dans son approche, surtout avec un prix de départ de 33 985 $ pour sa variante SE. S’il peut adhérer à la promesse de fiabilité de Toyota (et rester loin des problèmes de câbles), il sera logiquement très populaire.

