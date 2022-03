Toyota Corolla Cross 2022 : du grand Toyota

Le Toyota Corolla Cross 2022 ne porte pas le nom Corolla pour rien. Quoique différent de la populaire berline japonaise, ce nouveau modèle lui emprunte de nombreuses composantes.

Perçue comme un monument de fiabilité, la réputation de la berline Corolla n’est plus à faire. Il est donc logique que Toyota emprunte cette nomenclature pour baptiser son nouveau véhicule utilitaire sous-compact, qui partage sa plate-forme, sa motorisation et sa transmission avec la Corolla.

Bref, on propose une Corolla transformée en petit VUS, avec un rouage intégral en option et un espace de chargement drôlement généreux. Voilà une formule qui risque de plaire à bien des gens au Québec.

Un look aguichant

Vu de l’extérieur, le Toyota Corolla Cross paraît musclé, ce qui n’est pas sans déplaire. On apprécie sa garde au sol relevée et ses tours d’aile en plastique qui lui confèrent un style aventurier.

Photo: Frédéric Mercier

L’approche est assez classique, mais c’est bien exécuté et ça saura sûrement plaire à la clientèle de Toyota. Chose certaine, la recette est mieux réussie que celle du C-HR, cet étrange utilitaire dont les jours sont maintenant comptés.

Une approche très « Toyota »

Le Corolla Cross a beau être un modèle flambant neuf pour 2022, on a pourtant l’impression de se retrouver à bord d’un véhicule âgé de quelques années quand on y monte.

L’instrumentation analogique derrière le volant, l’écran tactile de basse résolution et les nombreux plastiques durs sont exactement les mêmes que ceux de la berline Corolla. Si vous êtes friands de technologie, le Corolla Cross risque de vous laisser sur votre appétit. Toyota préfère miser sur le côté pragmatique. Moins il y a de gadgets, moins il y a de risques de bris!

Photo: Frédéric Mercier

Cela dit, la technologie est tout de même au rendez-vous quand vient le temps de parler de sécurité. L’ensemble Toyota Safety Sense 2.0 est livré de série sur toutes les versions. Cela comprend un système de précollision avec détection des piétons, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, un régulateur de vitesse adaptatif, un système d’aide au maintien dans la voie et des feux de route automatiques.

Les résultats du Corolla Cross aux tests de collisions n’ont pas encore été publiés par la NHTSA et l’IIHS aux États-Unis. En attendant, précisons que le véhicule est livré de série avec neuf coussins gonflables.

Photo: Frédéric Mercier

Sur la route

Dès les premiers tours de roue, on aime la visibilité octroyée par une position de conduite assez haute ainsi que par la généreuse surface vitrée. Le format plutôt carré du Corolla Cross confère une bonne visibilité à l’arrière également, en plus de permettre un espace de chargement fort pratique. Cela dit, l’espace pour les jambes à l’arrière est restreint.

On comprend rapidement que le Corolla Cross n’a pas été construit pour soulever les passions. La transmission automatique à variation continue (CVT) rend les accélérations parfois pénibles. On la sent beaucoup trop élastique dès que l’on enfonce l’accélérateur. Oubliez donc la conduite sportive. Et oubliez aussi la transmission manuelle, qui n’est pas disponible avec ce modèle.

Photo: Frédéric Mercier

Un seul moteur équipe toutes les versions du Corolla Cross 2022. Il s’agit d’un bloc à quatre cylindres de 2,0 litres, qui est d’ailleurs en option avec la berline Toyota. Bon pour 169 chevaux et 151 livres-pied, il effectue son boulot adéquatement. Et surtout, ce moteur est reconnu pour sa fiabilité pratiquement sans faille.

Ressources naturelles Canada annonce une cote de consommation combinée ville/route de 7,3 L/100 km pour le Corolla Cross à deux roues motrices et de 7,8 L/100 km pour la mouture à rouage intégral. Après une semaine d’essais réalisés autant en ville que sur la route, notre consommation moyenne s’élevait pourtant à 9,5 L/100 km, ce qui n’a rien de bien impressionnant.

Soulignons au passage qu’une version hybride du Corolla Cross s’ajoutera éventuellement à la gamme. À moins d’une surprise, on utilisera probablement la technologie déjà existante dans la Prius et la Corolla hybride. Cependant, pour 2022, cette motorisation hybride n’est pas offerte dans le catalogue du Corolla Cross.

Photo: Frédéric Mercier

Pas donné

Le modèle que nous avons mis à l’essai était un Corolla Cross XLE AWD, soit le mieux équipé de la gamme. À un prix de plus de 35 000 $ (en incluant les frais de transport), ça commence à faire cher pour un véhicule de ce format. D’autant plus que Toyota annonce un taux de financement de 3,79% à l’achat et de 5,69% à la location. Ouch!

Heureusement, les acheteurs pourront aussi compter sur une valeur de revente intéressante et à des frais d’entretien assez bas. Comme pour la berline Corolla, on s’attend à une fiabilité bien au-dessus de la moyenne avec ce nouveau Corolla Cross 2022.

