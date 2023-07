Réduire les émissions de 90 % avec un moteur... à l’ammoniac!

Le moteur à combustion n’a pas encore dit son dernier mot. Au contraire, plusieurs fabricants automobiles continuent de trouver des façons de le rendre plus efficace et plus propre. Vous avez peut-être entendu parler des carburants synthétiques ou bien des moteurs qui carburent directement à l’hydrogène, tels que ceux que Toyota teste actuellement en sport motorisé.

Dans ce qui est présenté comme une première mondiale pour un véhicule de route, le constructeur chinois GAC, qui est détenu à moitié par Toyota, annonce un nouveau moteur alimenté… à l’ammoniac. Oui, le même ingrédient qu’on retrouve dans des engrais, pesticides, explosifs et toutes sortes de produits nettoyants!

Comparé à un moteur à essence de même cylindrée, les émissions de CO2 seraient réduites de 90%, rien de moins. Le quatre cylindres de 2 litres en question n’est pas dépourvu de puissance pour autant, lui qui développe 161 chevaux.

Les ingénieurs de GAC ont relevé un défi colossal, car l’ammoniac liquide est plus difficile à enflammer et ne brûle pas rapidement en temps normal. Une plus grande pression est nécessaire pour la combustion.

Bien que la densité énergétique soit environ la moitié de celle de l’essence, l’avantage est l’absence d’émissions de carbone lors de la combustion. Par ailleurs, des projets à petite échelle utilisant des sources d’énergie renouvelable ont démontré qu’il est possible de produire de l’ammoniac de manière propre.

Un réel avenir?

GAC se dit très optimiste quant au potentiel des moteurs à l’ammoniac à des fins commerciales dans l’industrie automobile. Évidemment, beaucoup de recherche et de développement reste encore à faire, et on ne parle ici que des véhicules. L’infrastructure de distribution est un autre problème, comme on le voit avec l’hydrogène.

Cela dit, il faut donner la chance à toute technologie qui promet de réduire les émissions polluantes de façon aussi importante, surtout quand on sait que les véhicules électriques à batterie ont leurs propres problèmes d’approvisionnement et qu’ils ne régleront pas à eux seuls la lutte contre les changements climatiques.

Des moteurs à l’ammoniac pourraient donc se retrouver sur la route en Chine et dans d’autres marchés de la planète au cours des prochaines décennies. À moins, bien sûr, que les gouvernements continuent d’adopter des mesures pour bannir les moteurs à combustion.

