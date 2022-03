Toyota GR Corolla 2023 : 300 chevaux et quatre roues motrices!

Après les GR Supra et GR 86, voici le tout dernier modèle signé par la division Gazoo Racing de Toyota : la GR Corolla 2023. Cette nouvelle version haute performance de la Corolla à hayon viendra concurrencer directement les compactes sportives de haut rang comme la Honda Civic Type R et la Volkswagen Golf R.

Alors que le dévoilement officiel doit avoir lieu ce soir à 21h30, plusieurs informations et images sont déjà disponibles sur le site web américain de Toyota.

300 chevaux

La GR Corolla est encore plus explosive que ce à quoi on s’attendait : 300 chevaux et un couple de 273 livres-pied. Et c’est grâce à un petit moteur turbocompressé de 1,6 litre comptant seulement trois cylindres! Rappelons que la sous-compacte GR Yaris vendue ailleurs dans le monde exploite le même moteur, mais limité à 268 chevaux.

La puissance est répartie aux quatre roues via le système de rouage intégral GR Four, dérivé des courses de rallye et réglable selon des ratios qui varient de 50/50 à 30/70, de même qu’une boîte manuelle à six rapports. Aucune boîte automatique ne figure au menu, une autre preuve que la GR Corolla s’adresse vraiment aux mordus de conduite. En passant, trois modes sont proposés : Normal, Sport et Piste.

Le corps d’une athlète

La Toyota GR Corolla 2023 se voit greffée de prises d’air fonctionnelles et d’éléments aérodynamiques comme un gros aileron arrière. Ses ailes sont élargies et ses pare-chocs sont retravaillés considérablement, celui à l’arrière intégrant un diffuseur et trois sorties d’échappement.

Photo: Toyota

Notez aussi les pneus Michelin Pilot Sport 4S qui enveloppent les jantes de 18 pouces au fini noir lustré, derrière lesquelles apparaissent des étiers de freins peints en rouge.

Deux versions

Ce qu’on comprend, c’est que deux versions de la GR Corolla seront offertes, dont une édition de lancement plus équipée avec entre autres de meilleurs freins, un toit en fibre de carbone ainsi que des différentiels Torsen à glissement limité pour une meilleure tenue de route. Ses sièges sport sont recouverts de cuir synthétique et de suède.

La Toyota GR Corolla 2023 sera en vente cet automne et son prix sera annoncé d’ici là. Revenez-nous ce soir dès 21h30 pour tous les détails et plus d’images!

En vidéo : Meilleurs achats 2022 du Guide de l'auto - catégorie des compactes sportives