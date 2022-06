Toyota GR Corolla 2023 : un tour de piste… dans le siège du passager!

Le segment des sportives compactes est en pleine transformation. Alors que Subaru annonçait l’abandon de sa légendaire WRX STI, Toyota dévoilait quelques semaines plus tard un bolide fort attendu : la GR Corolla 2023. Tout ça alors que Volkswagen a récemment sorti la Golf R de huitième génération et que Honda nous fait languir avec la nouvelle mouture de la Civic Type R. Ça fourmille!

Lors d’un récent périple au Texas, nous avons eu l’opportunité de voir de près la nouvelle sportive de Toyota et de compléter un tour du circuit de Eagles Canyon Raceway à Decatur.

Tout pour plaire

Dévoilée en mars dernier, cette version on ne peut plus radicale de la Toyota Corolla devient le troisième membre de la famille GR (pour Gazoo Racing) de Toyota. Elle rejoint les rangs des GR Supra et GR 86.

Sous son capot niche un petit moteur turbocompressé de 1,6 L doté de seulement trois cylindres. Actuellement, sur le marché, on ne retrouve qu’une poignée de véhicules à trois cylindres et ils ne sont absolument pas conçus pour faire vivre des sensations fortes à leurs occupants. On peut penser au Ford Escape, aux Chevrolet Trailblazer et Buick Encore GX ainsi qu’à la Mitsubishi Mirage. Malgré tout, la GR Corolla développe 300 chevaux et 273 livres-pied. Voilà de quoi être ébahi.

Sans grande surprise, la voiture est dotée du système de rouage intégral GR Four. Si vous ne maîtrisez pas l’art de conduire avec une troisième pédale, la GR Corolla n’est pas pour vous : Toyota ne l’offre qu’avec une boîte manuelle à six rapports.

Histoire d’avoir une adhérence convenable, le constructeur japonais a opté pour des pneus Michelin Pilot Sport 4, lesquels sont chaussés sur des jantes de 18 pouces.

Photo: Germain Goyer

Un tour de piste avec un pilote

C’est dans le siège du passager que nous avons eu un premier contact avec cette bombinette. Jhonnattan Castro, pilote professionnel dans la série Formula Drift, était mandaté pour mettre de l’avant les prouesses de cette compacte à hayon sur le circuit Eagles Canyon Raceway.

Photo: Germain Goyer

D’emblée, il faut savoir que la GR Corolla n’a rien à voir avec la Corolla beige que l’on a en tête quand on pense à ce modèle. Cette version surpuissante accélère vivement et impressionnera quiconque. De notre point de vue, nous avons été à même de constater la rigidité du châssis, car ses concepteurs l’ont largement solidifié et ont baissé le centre de gravité. Sa tenue de route était épatante. Lorsque venait le temps de freiner à l’approche d’un virage, elle nous en mettait également plein la vue. Il faut savoir qu’à l’avant, elle est dotée de disques de 355 millimètres et d’étriers à quatre pistons et qu’ à l’arrière ce sont des disques de 297 millimètres et des étriers à deux pistons.

Photo: Germain Goyer

Étant donné la particularité de cette mécanique qui comporte un cylindre de moins que ses principales concurrentes, la GR Corolla émet une sonorité qui lui est propre via son système d’échappement triple. Nous n’avons pas été charmés plus qu’il ne le faut.

À bord, le support fourni par le siège du passager était totalement inadéquat. Considérant la vocation extrême de cette voiture, on aurait été en droit de s’attendre à des sièges plus fermes et dont le support latéral serait meilleur. La qualité des matériaux nous a aussi déçus. Comme dans la Corolla régulière, le plastique terne et foncé est à l’honneur... Ça n’a absolument rien à voir avec l’habitacle d’une Volkswagen Golf R dont le niveau de luxe est bien plus élevé.

Photo: Germain Goyer

En somme, nous avons apprécié les quelques instants passés à bord de la GR Corolla malgré certains éléments qui nous ont laissés sur notre appétit. C’était très prometteur. On espère sincèrement pouvoir renouer sous peu avec cette bagnole, mais cette fois, en prenant place derrière le volant!

En vidéo: Les premières images de la Toyota GR Corolla 2023