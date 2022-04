Toyota GR Corolla 2023 : cinq choses à savoir

La Toyota GR Corolla est le tout nouveau membre de la famille GAZOO Racing aux côtés des GR 86 et GR Supra. La sportive à hayon risque de séduire plusieurs acheteurs grâce à son offre mécanique très intéressante…

Voici cinq choses à savoir sur la Toyota GR Corolla 2023.

300 chevaux sous le capot

La GR Corolla est animée par un moteur trois cylindres 1,6 litre doté d’un turbo à simple volute. Le moulin est aussi connu sous le nom de code G16E-GTS. Il produit une cavalerie de 300 chevaux à 6 500 tr/min et un couple de 273 lb-pi de 3 000 à 5 500 tr/min.

Le tout est jumelé (uniquement) à une boîte manuelle à six rapports munie de la fonction rev matching ou correspondance du régime moteur en rétrogradation.

Quatre roues motrices

La Toyota GR Corolla se démarque bien sûr par son look et sa puissance, mais aussi par son rouage à quatre roues motrices.

Le système de rouage intégral peut moduler la distribution du couple acheminé aux roues avant et arrière de plusieurs manières : 60-40, 50-50 ou 30-70. Le modèle Circuit est équipé avec un différentiel à glissement limité Torsen à l’avant et à l’arrière.

Photo: Toyota

Légère et rigide

Le châssis de la GR Corolla est basé sur la plate-forme GA-C, auquel les ingénieurs ont amélioré la rigidité structurelle. De plus, la voiture a des portières et un capot en aluminium.

Sur le plan de la performance, la GR Corolla est dotée de freins ventilés aux quatre coins du véhicule. Ils possèdent quatre pistons à l’avant et deux à l’arrière. Les disques mesurent respectivement 355 mm x 28mm et 297 mm x 18 mm. Par ailleurs, elle chausse des pneus Michelin Pilot Sport 4 montés sur des jantes noires de 18 pouces à 15 branches.

Deux versions au menu

La Toyota GR Corolla se décline en deux versions : Core et Circuit. Toutes deux arborent une esthétique racée, avec des arches de roue larges, une calandre et des rétroviseurs noirs et finalement, des prises d’air fonctionnelles sur les pare-chocs avant et arrière.

Par rapport à la Core, la variante Circuit possède des phares antibrouillards à DEL, un capot bombé doté de deux sorties d’air fonctionnelles, une toiture noire en carbone forgé et un immense aileron.

Afin que la voiture soit le plus aérodynamique possible, Toyota s’est assuré que ses lignes redirigent le plus efficacement le flux d’air vers le becquet arrière pour générer une force d’appui supplémentaire. Le capot, les arches de roue, le pare-chocs arrière ainsi que le soubassement plat réduisent la traînée et ajoutent une déportance additionnelle.

En matière de design, l’intérieur de la version Circuit est fini en noir avec des détails rouges autour des poignées de porte, de la console centrale, du volant et des bouches d'aération. La version Core, quant à elle, arbore plutôt des accessoires noirs et argentés.

Photo: Toyota

Plusieurs aides à la conduite

La GR Corolla incorpore le système d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.0 (TSS 3.0), ce qui inclut plusieurs technologies de sécurité actives et passives.

Parmi celles-ci, nous retrouvons notamment : le régulateur de vitesse adaptatif, l’avertisseur de franchissement de ligne, le système de suivi de voie, le système de surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et le système de freinage d’urgence automatique avec le système de détection des piétons.

Les prix seront annoncés plus près de la date de commercialisation et la Toyota GR Corolla 2023 sera disponible pour le public plus tard au courant de l’année 2022.