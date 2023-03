Le Guide de l’auto s’amuse et dérape avec la Toyota GR Corolla sur piste

Combien coûte... la Toyota GR Corolla 2023?

La Toyota Corolla est la voiture la plus vendue au monde. Plus près de nous, la berline a détrôné, 24 ans plus tard, la Honda Civic au palmarès de la voiture la plus populaire au Canada, ce qui n’est pas rien! Pour 2023, Toyota ajoute la puissante et radicale GR …