Toyota et Lexus : de nouveaux systèmes multimédia qui changent tout

Si vous lisez nos essais routiers ou êtes familier avec les interfaces multimédia de Toyota et de Lexus, vous savez qu’elles ne sont pas parmi les meilleures ni les plus conviviales qui soient. Heureusement, c’est en train de changer.

À commencer par les Toyota Tundra et Lexus NX 2022 redessinés et fraîchement arrivés sur le marché, l’ensemble des véhicules du constructeur japonais et de sa marque de luxe se doteront à court ou moyen terme de tout nouveaux systèmes qui ont été conçus spécialement pour les conducteurs nord-américains pour être aussi simples à utiliser qu’un téléphone intelligent.

Jusqu’à 14 pouces d’écran

Dans une présentation à laquelle Le Guide de l’auto a assisté, les représentants de Toyota ont d’abord insisté sur les nouveaux écrans tactiles à haute définition et à haut contraste. Ceux-ci peuvent atteindre 14 pouces, ce qui est supérieur à la vaste majorité des concurrents, et leur surface vitrée dernier cri élimine presque totalement les reflets. À cela s’ajoute un mode d’affichage jour/nuit pratique. Le menu principal du système se trouve désormais sur le côté gauche et rend le tout plus facile à utiliser pour le conducteur.

Photo: Lexus

Du côté de Lexus, des boutons physiques pour la climatisation sont même intégrés au bas de l’écran. Mais ce qu’on retient et ce qu’on apprécie surtout, c’est l’élimination du pavé tactile Remote Touch sur la console centrale. Il était grand temps! Désormais, tout passe par l’écran.

Nouvel assistant vocal

Les nouveaux systèmes multimédia veulent également réduire les distractions au volant en misant beaucoup sur les commandes vocales. De série, il y a un nouvel assistant virtuel qu’on interpelle en disant « Ok Toyota » ou « Allo Lexus », par exemple. Il comprend les instructions données en langage naturel et facilite l’utilisation d’un bon nombre de fonctions du véhicule, comme la modification des paramètres audio ou de la température.

Lorsque le nouveau service Drive Connect optionnel est activé, pendant la période d’essai ou sur abonnement, l’assistant intelligent ajoute encore plus de fonctionnalités, comme la recherche de cafés à proximité ou des informations sur le sport ou la météo. Ça va aussi jusqu’au contrôle des essuie-glaces.

Photo: Lexus

Connectivité optimisée

Le nouveau système est plus rapide (avec un processeur cinq fois plus puissant) et offre une meilleure connexion Bluetooth qu’auparavant. Il permet de coupler jusqu’à cinq téléphones et d’en connecter deux en même temps.

Ensuite, grâce aux profils d’utilisateurs (jusqu’à trois), le conducteur peut enregistrer ses réglages préférés dans l’application mobile pour être reconnus automatiquement par le véhicule. Plus besoin de reprendre tous les réglages chaque fois qu’une personne différente prend le volant. Lesdits profils sont même transférables dans n’importe quel autre véhicule équipé du nouveau système multimédia.

Au fait, chaque modèle reçoit un abonnement gratuit de trois ans à Remote Connect et jusqu’à cinq ans de Service Connect gratuit. Avec l’application, il est possible de démarrer le moteur, de verrouiller ou déverrouiller les portières et de recevoir des rapports à distance sur l’état du véhicule, par exemple. En outre, avec l’abonnement gratuit de trois ans à Safety Connect, on profite de l’assistance d’urgence 24/7, de la notification automatique de collision, de la localisation de véhicule volé et plus encore.

Photo: Le Guide de l'auto

Navigation infonuagique

Toyota a amélioré son système de navigation et le dit comparable à Google Maps. Avec les services connectés activés et la navigation infonuagique Drive Connect en option, l’écran de carte peut être exploré avec des fonctions agrandissement, panoramique et inclinaison. De plus, la navigation comprend la recherche de points d’intérêt Google et permet de partager l’heure d’arrivée prévue avec des contacts.

La connectivité infonuagique permettra aussi d’installer sans fil les mises à jour du système et des cartes. Et en passant, ceux qui préfèrent quand même se servir d’Apple CarPlay ou d’Android Auto pourront le faire sans fil, et ce, de série.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre le Toyota Tundra 2022