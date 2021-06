Lexus NX 2022 : tout nouveau et maintenant hybride rechargeable

Une nouvelle génération entièrement repensée du Lexus NX s’amène pour l’année-modèle 2022. Beaucoup plus moderne et sophistiqué, avec en prime un choix de quatre motorisations, ce VUS compact de luxe est bien armé pour augmenter ses ventes et mieux affronter ses nombreux rivaux.

La production débutera cet automne, pour la première fois à l’usine de Cambridge, en Ontario. Les prix seront annoncés à l’approche de sa mise en vente, mais attendez-vous à une hausse non négligeable par rapport au modèle sortant.

Un RAV4 Prime de luxe

Que vous recherchiez performance ou économie d’essence, le Lexus NX 2022 offre du choix. Deux grandes nouveautés sont à souligner, à commencer par la version hybride rechargeable NX 450h+. Reprenant essentiellement le système du Toyota RAV4 Prime, avec quelques ajustements, l’autonomie électrique s’élève à 58 kilomètres (plus que le BMX X3 xDrive30e) et l’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue en 6,2 secondes. À l’aide d’une borne de 240 volts, environ 2,5 heures suffisent pour recharger la batterie de 18,1 kWh. Malheureusement, ce modèle sera construit au Japon exclusivement et disponible en quantité limitée au début.

Photo: Lexus

Ensuite, il y a le nouveau NX 350 à moteur turbo de 2,4 litres. Ce dernier, rendu possible grâce à un centre de gravité abaissé et à un châssis plus rigide, développe 275 chevaux et un couple de 317 livres-pied. Jumelé à une nouvelle boîte automatique à huit rapports et à un rouage intégral de nouvelle conception qui optimise la répartition du couple, il atteint 100 km/h en sept secondes.

Lexus s’attend à ce que le gros vendeur soit le NX 350h (anciennement appelé NX 300h), qui profite d’une puissance nette accrue de 20% pour un total de 239 chevaux et qui consomme à peine 6,5 L/100 km en moyenne, une diminution d’un litre. Cette version hybride non rechargeable file jusqu’à 100 km/h en 7,4 secondes, soit 1,7 seconde plus vite qu’auparavant.

Étrangement, le moteur de base n’est plus turbocompressé mais plutôt atmosphérique. D’une cylindrée de 2,5 litres, il alimente le NX 250 (anciennement NX 300) en lui fournissant 203 chevaux et 184 livres-pied de couple. C’est de loin le moins rapide avec un sprint 0-100 km/h en 8,8 secondes. Notez que la boîte automatique gagne deux rapports et que le rouage intégral de série est conservé.

Photo: Lexus

Une refonte qui fait du bien

Sur le plan du design, le Lexus NX 2022 arbore des lignes plus raffinées et une calandre redessinée à effet tridimensionnel. Comme sur la berline IS, les phares et les feux de jour sont maintenant regroupés, tandis que les nouveaux feux arrière sont reliés par une bande. Sur le hayon, le nom « LEXUS » apparaît à la place du logo.

Photo: Lexus

De nouvelles couleurs s’ajoutent à la palette, dont Vert Nori et Gris nuage. Les versions avec ensemble F Sport ont des teintes et des jantes exclusives, bien sûr.

Une plus grande transformation s’opère à l’intérieur du NX. Dites adieu au pavé tactile sur la console centrale, qui est éliminé pour de bon au profit d’un écran tactile de 9,8 ou 14,1 pouces (selon la version) orienté vers le conducteur. Une instrumentation numérique de sept pouces et un affichage tête haute de 10 pouces en option, deux autres nouveautés, complètent l’interface.

Photo: Lexus

Le système d’infodivertissement a été grandement modernisé, ce qui est une bonne chose, et des commandes physiques demeurent pour le volume et le chauffage/climatisation. Lexus nous dit que l’environnement est beaucoup plus ergonomique et convivial que dans le modèle sortant. À propos, les poignées de portières intègrent maintenant un système électronique qui permet de les ouvrir d’un seul mouvement.

Il y a également un nouvel Assistant virtuel qui aide le conducteur et les passagers à interagir avec le véhicule. Deux microphones, un système de détection des sièges et une technologie de contrôle du bruit permettent une utilisation vocale naturelle des principales fonctions. À cela s’ajoute un système de navigation Lexus plus précis et plus rapide d’exécution, avec des données de Google intégrées et des mises à jour à distance. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont aussi inclus.

Photo: Lexus

Plus de sécurité

Le Lexus NX 2022 passe à la nouvelle version 3.0 du Système de sécurité Lexus+. Celle-ci comprend une aide à la direction pour éviter les obstacles d’urgence, la détection des piétons, cyclistes et véhicules en approche au moment de tourner à gauche (avec freinage automatique), un système précollision amélioré, un régulateur de vitesse adaptatif avec gestion de la vitesse dans les courbes.

Pourront s’ajouter aussi la reconnaissance des panneaux de signalisation et un rétroviseur numérique relié à une caméra qui procure une meilleure visibilité arrière.

Photo: Lexus

Quoi d’autre? Mentionnons en terminant que l’habitacle est plus silencieux qu’avant, qu’il y a plus d’espace pour les jambes et la tête, qu’un éclairage ambiant avec 14 thèmes et 64 couleurs peut agrémenter le décor et que les sièges sont redessinés. La qualité des matériaux augmente et un toit panoramique est maintenant disponible.