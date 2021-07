Lexus NX 2022 : cinq choses à savoir

L’année 2022 est importante pour le Lexus NX, qui nous revient sous une toute nouvelle génération qui intégrera notamment une déclinaison hybride rechargeable.

Voici cinq choses à savoir à propos du Lexus NX 2022.

Nouvelle génération

Le NX 2022 revêt une esthétique plus agressive que le modèle sortant. Lexus a notamment retravaillé la calandre qui est maintenant aplatie et beaucoup plus large. Le motif à l’intérieur a été dessiné pour donner un effet tridimensionnel et créer un effet de profondeur. Ce motif changera de style en fonction de la version choisie.

Photo: Lexus

À l’arrière, l’utilitaire intègre de nouveaux feux qui font toute la largeur du hayon, tout comme pour les IS et UX. Autre élément notable : l’emblème « L » a été remplacé par un nouveau logo LEXUS unifié, situé au centre du véhicule.

Les clients ont le choix entre plusieurs couleurs, dont le Vert nori nacré, le Gris orage et le bleu de Grèce. La palette de couleurs exclusives aux modèles F SPORT comprend le Ligne rouge, l’Ultra blanc, l’Orange cadmium et le Bleu ultrasonique mica 2.0.

Photo: Lexus

Quatre groupes motopropulseurs

Avec le Lexus NX 2022, le consommateur pourra essentiellement choisir entre deux motorisations à essence et deux autres hybrides. La première version fournie est un quatre cylindres de 2,5 litres qui engendre 203 ch et 184 lb-pi de couple. Munie du rouage intégral et d’une transmission à huit rapports, elle pourra boucler le 0 à 100 km/h en 8,8 s.

Parmi les nouveautés, nous retrouvons d’abord un moteur de 2,4 litres turbocompressé produisant 275 ch et 317 lb-pi. Cette mouture, baptisée NX 350, est jumelée à un rouage intégral et à une boîte automatique à huit vitesses. Le sprint du 0 à 100 km/h se fait en 7 s, selon le constructeur.

Du côté des hybrides, Lexus propose au préalable le NX 350h qui est équipé d’un moteur de 2,5 litres également, mais avec une puissance combinée de 239 ch. Selon le manufacturier, la consommation d’essence serait de 6,5 L/100 km. En termes de performances, l’exercice du 0 à 100 km/h est effectué en 7,4 s.

Finalement, la marque nippone offre aussi le NX 450h+ qui est un hybride branchable. Sa puissance s'élève à 302 chevaux et on peut parcourir approximativement 58 kilomètres en mode purement électrique. À l’aide d’une borne de 240 volts, environ 2,5 heures suffisent pour recharger la batterie de 18,1 kWh. Sur le plan dynamique, le 0 à 100 km/h se fait en 6,2 s.

Photo: Lexus

Introduction du Lexus Interface

Développé en Amérique du Nord, le nouveau système multimédia Lexus Interface inclut une multitude de technologies. Avant tout, il est servi par un écran tactile de 9,8 pouces (14 pouces en option), comprenant les applications Apple CarPlay et Android Auto, toutes deux sans fil.

Par ailleurs, le Lexus Interface intègre également un nouvel assistant virtuel. Ce dernier est destiné à être le principal moyen d’interagir avec le système multimédia. Ainsi, les occupants à l’avant pourront gérer une série de paramètres, tels que la navigation, la climatisation, les vitres et l’accès au téléphone.

Photo: Lexus

Le tout a été conçu avec des microphones doubles, un système amélioré de suppression des bruits, des capacités de détection des sièges et de localisation des haut-parleurs.

D’autres technologies sont disponibles, comme la recharge par induction et un affichage tête haute de 10 pouces en option. L’instrumentation incorporera un écran multifonction de sept pouces. Toutes les mises à jour du système se feront à distance.

Nouveau système de sécurité

Le NX est doté de la plus récente version du système de sécurité Lexus+ 3.0. Celui-ci comprend plusieurs dispositifs tels que :

La fonction d’évitement en cas d’urgence avec assistance à la direction

La détection des véhicules arrivant en sens inverse lors d’un virage à gauche avec freinage

La détection des piétons arrivant en sens inverse lors d’un virage à droite ou à gauche avec freinage

La détection de véhicules venant en sens inverse

Le régulateur de vitesse dynamique à radar avec gestion de la vitesse en virage

En outre, d’autres fonctions seront ajoutées aux caractéristiques actuelles du système de sécurité de Lexus+ pour le NX :

Le système de précollision permet de détecter un véhicule, un piéton ou un cycliste qui précède le véhicule dans des situations de faible luminosité

Le système de feux de route adaptatifs, une première pour Lexus au Canada

La reconnaissance des panneaux de signalisation

Photo: Lexus

Version F SPORT Maniabilité

Disponible avec les motorisations turbo et hybride électrique branchable, le modèle F SPORT Maniabilité accentue la dynamique de conduite. En ce sens, cette version emploiera une suspension variable active et des amortisseurs à haute performance .

Sur le plan esthétique, les moutures F SPORT sont chaussées de jantes de 20 pouces en aluminium noir et arborent des longerons de toit noirs ainsi qu’une calandre et des pare-chocs propres au modèle.

Photo: Lexus

À l’intérieur, le F SPORT reçoit en exclusivité une ornementation en aluminium de couleur graphite foncé, un compteur unique, des sièges sport, un volant de conception nouvelle, ainsi que des pédales et des plaques de seuil en aluminium.

Le NX 2022 entrera en production au quatrième trimestre de 2021. Les prix seront communiqués peu avant la date de mise en vente.