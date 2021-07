En vidéo : on découvre le nouveau Lexus NX 2022

Lexus apporte des changements majeurs à son utilitaire NX pour l’année-modèle 2022.

Désormais construit à l’usine de Cambridge, en Ontario, le Lexus NX de nouvelle génération intègre plus de technologie, davantage d’équipement et même une nouvelle version hybride rechargeable.

Bien que son arrivée chez les concessionnaires ne soit pas attendue avant le début de l’année 2022, l’équipe du Guide de l’auto a eu l’opportunité de voir le modèle de plus près lors d’un évènement médiatique tenu dans la région de Kingston, en Ontario.

Photo: Frédéric Mercier

Un design évolutif

D’entrée de jeu, soulignons que le style du Lexus NX 2022 ne change pas radicalement par rapport à celui de la génération sortante, qui roule sa bosse chez nous depuis 2015. Lexus a opté pour une évolution tout en douceur du design, qui demeure assez audacieux.

Parmi les nouveautés, notez la calandre en sablier encore plus imposante que par le passé, l’intégration des clignotants à même les phares ainsi que des feux à DEL qui couvrent toute la largeur du véhicule à l’arrière.

Sur place, nous avons pu comparer le NX 2022 à un modèle 2021 pour voir que le gabarit prend du galon avec cette nouvelle génération. Le NX gagne quelques centimètres, ce qui permet d’offrir un espace intéressant aux jambes dans le véhicule, même pour les passagers arrière.

Photo: Frédéric Mercier

Or, la plus grande amélioration par rapport au modèle sortant est sans aucun doute la présentation intérieure. L’ancien Lexus NX utilisait un système d’infodivertissement carrément archaïque, que l’on devait contrôler au moyen d’un pavé tactile placé sur la console centrale. Très peu intuitif, ce système demandait beaucoup d’attention de la part du constructeur et l’équipe du Guide de l’auto a souvent décrié cette lacune.

Lexus a finalement jeté la serviette et propose désormais un système nettement plus moderne, affiché via un écran tactile pouvant aller jusqu’à 14 pouces. Celui-ci, placé beaucoup plus près du poste de conduite, peut être contrôlé plus facilement. Nous avons aussi noté que la présentation graphique a fait des pas de géants par rapport au modèle sortant.

Pour le reste, Lexus demeure fidèle à elle-même en présentant un habitacle qui respire le luxe et dont la qualité des matériaux est absolument irréprochable. Du très bon boulot!

Photo: Frédéric Mercier

Quatre motorisations

Autrefois livrable en deux versions (une à essence et une hybride), le Lexus NX passe à une autre étape en 2022 en proposant pas moins de quatre variantes différentes.

La version d’entrée de gamme, maintenant baptisée NX 250, est animée par un bloc à quatre cylindres de 2,5 litres, bonne pour 203 chevaux et 184 livres-pied de couple. Vient ensuite le NX 350, propulsé par un moteur turbocompressé de 275 chevaux.

Puis, on compte maintenant deux variantes hybrides, dont une nouvelle hybride rechargeable. Cette nouveauté, appelée NX 450h+, reprend essentiellement les composantes du Toyota RAV4 Prime. On retrouve ainsi une batterie de 18,1 kWh qui permettra une autonomie électrique d’environ 58 kilomètres. Avec ses 302 chevaux, cette version électrifiée sera aussi capable de performances intéressantes, comme en témoigne le chrono de 0 à 100 km/h annoncé en 6,2 secondes.

Photo: Frédéric Mercier

Avec une meilleure intégration technologique, des versions pour tous les goûts et un design modernisé, le Lexus NX fait un énorme pas en avant pour 2022. Dans un créneau aussi compétitif où l’on retrouve d’excellents produits comme l’Audi Q5, l’Acura RDX et le Genesis GV70, Lexus a tous les ingrédients en main pour se tailler une place de choix au chapitre des ventes. Reste à voir quelle sera la gamme de prix, que le constructeur s’obstine à garder secrète pour le moment…