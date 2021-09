Toyota Tundra 2022 : cinq choses à savoir

Inchangé depuis de nombreuses années, le Toyota Tundra est enfin renouvelé pour 2022. Il revient pour une troisième génération avec de nombreux changements apportés notamment aux technologies retrouvées à bord, à l’esthétique, et ce, sans oublier l’introduction de deux nouvelles motorisations.

Voici cinq choses à savoir sur le Toyota Tundra 2022.

Design complètement revu

Les concepteurs ont dessiné le Tundra 2022 sous la thématique du « Muscle technique ». Il s’agit principalement d’un clin d’œil au style de vie plein air. Bref, on remarque une calandre élargie, des phares redessinés à la verticale et des formes rectangulaires en contraste avec les lignes angulaires de l’ancienne génération.

Quant à l’intérieur, les designers de Toyota ont voulu se démarquer de la concurrence en optant pour une disposition horizontale au lieu de verticale. De plus, la console centrale est épurée et regroupe l’ensemble des contrôles en deux étages distincts sous l’écran d’infodivertissement.

Typique aux camions, le Tundra est décliné en de multiples configurations. Les variantes munies de la cabine Double (DoubleCab) peuvent être équipées d’une caisse de 6,5 pi ou de 8,1 pi. Concernant les moutures avec la cabine CrewMax, les clients ont le choix entre une boîte de 5,5 pi ou 6,5 pi.

Photo: Toyota

Au revoir, V8

Le V8 i-FORCE de l’ancien Tundra tire sa révérence pour faire place à une paire de moteurs V6 biturbo de 3,5 litres. Ces derniers sont fabriqués sur un bloc en aluminium et contiennent plusieurs technologies modernes comme le système double de distribution à calage variable intelligent (VVTi). Bref, le premier génère une puissance de 389 chevaux et un couple de 479 lb-pi.

En ce qui concerne le deuxième, Toyota y ajoute l’hybridation grâce à une batterie de 288 V à hydrure métallique de nickel (Ni-MH) située sous la banquette arrière. Cette motorisation, intitulée i-FORCE MAX, produit une cavalerie de 437 chevaux et un couple de 583 lb-pi. Peu importe le moteur choisi, le Tundra 2022 est jumelé à une boîte automatique à 10 rapports ainsi qu’au rouage à quatre roues motrices.

Les données de consommation n’étaient pas disponibles au moment d’écrire ces lignes, mais on peut s’attendre à une nette amélioration par rapport à l’ancien V8, qui affichait une cote ville/route de 15,9 L/100 km en 2021.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Jusqu’à 12 000 lb en remorquage

Sur le plan pratique, ce Tundra peut remorquer jusqu’à 5 440 kg (12 000 lb), une amélioration de 17,6% par rapport à la mouture précédente. Meilleure de 11%, la charge utile de la caisse peut monter jusqu’à 880 kg (1 940 lb). De plus, le nouveau mode Tow/Haul augmente la réponse de l’accélérateur, alors que le mode Tow/Haul + permet de configurer les paramètres du moteur pour d’imposantes charges, comme de grandes embarcations.

En option, le Tundra peut être équipé d’une suspension pneumatique. Sinon, les multiples caméras (optionnelles) parsemées autour du camion aident dans les manœuvres de stationnement ou de remorquage.

Puisque c’est une nouvelle génération, Toyota a développé une structure en acier haute résistance pour le châssis, afin d’augmenter la robustesse. Toujours sur le même thème de la solidité, la taille des traverses du cadre a plus que doublé. En outre, plusieurs endroits clés utilisent des composantes en aluminium pour réduire le poids et la caisse est fabriquée en matériau composite moulé (SMC), également pour la légèreté et la rigidité.

Photo: Toyota

Un système multimédia plus puissant

Les versions de base du Tundra 2022 utilisent une instrumentation analogique jumelée à un écran de 4,1 pouces. Sinon, il est possible d’opter pour un tableau de bord complètement numérique de 12,3 pouces.

Toyota mentionne que le système multimédia est cinq fois plus puissant que l’ancien. L’écran, quant à lui, mesure huit pouces. Si ce n’est pas assez, sachez que ce même écran peut aussi être d’une dimension de 14 pouces.

Très démocratisées dans l’industrie, les applications Apple CarPlay et Android Auto arrivent de série. La recharge par induction pour téléphone mobile est disponible. Finalement, un système de navigation infonuagique est intégré au tout.

Photo: Toyota

Des aides à la conduite améliorées

Comme tous les autres produits Toyota, le Tundra utilise un ensemble d’aides à la conduite qui vient de série sur tous ses modèles. Le Toyota Safety Sense 2,5 inclut plusieurs technologies améliorées comme le système précollision avec détection des piétons, le régulateur de vitesse dynamique à radar et le système de suivi .

D’autres technologies s’ajoutent, par exemple le système de surveillance des angles morts, le système d’alerte de circulation transversale arrière et l’aide au stationnement avec freinage en option.

Le consommateur peut choisir entre six versions du Tundra, soit : SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 et TRD Pro. Un ensemble TRD est disponible pour la majorité des moutures. Le Toyota Tundra 2022 devrait arriver chez les concessionnaires d’ici la fin de 2021, et les prix seront annoncés à l’approche de la date de commercialisation.

