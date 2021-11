Toyota Tundra 2022 : voici les prix

Après de longues années sans changements majeurs, le Toyota Tundra 2022 a été complètement revu pour 2022.

Au programme, l’abandon du moteur V8 de 5,7 litres au profit d’un V6 turbocompressé de 3,5 litres. Les clients peuvent également choisir un modèle à essence uniquement, ou une version hybride. Et comme tous les véhicules Toyota, il reçoit l’ensemble de sécurité active Safety Sense (version 2.5).

Le Tundra 2022 sera disponible chez les concessionnaires québécois à partir de décembre 2021. Toyota en a profité pour confirmer la gamme de prix du modèle.

Le Toyota Tundra offert à partir de 44 990 $

Le modèle de base SR 4x2 débute à 44 990 $. Il dispose de la cabine Double Cab et peut être choisi avec une caisse de 6,5 ou 8,1 pieds. Comptez un surcoût de 500 $ pour cette dernière. Parmi les équipements de série dignes de mention, on peut citer l’ensemble Remorquage, un système multimédia avec écran tactile de 8 pouces, des phares et feux à DEL et le démarrage sans clé.

Si vous désirez un modèle SR 4x4, il faudra débourser au moins 48 290 $. Cette version possède les mêmes équipements que le modèle de base. Quand on opte pour le rouage intégral, il est possible de sélectionner une caisse de 6,5 ou de 5,5 pieds si l’on se tourne vers la plus grosse cabine (CrewMax).

Plus haut dans la gamme, le Tundra 4x4 SR5 propose davantage d’équipements, comme des jantes en alliage de 18 pouces, des sièges chauffants à réglage assisté, trois modes de conduite avec sélecteur au tableau de bord, l’assistance au démarrage en pente, la climatisation automatique bizone, un volant chauffant ainsi qu’un réservoir de carburant agrandi. Les prix s’échelonnent de 51 990 à 54 350 $ en fonction de la caisse et de la cabine choisies par le client.

Photo: Le Guide de l'auto

Sur l’asphalte ou hors route

Comme d’autres modèles de la gamme Toyota, le nouveau Tundra est livrable avec la finition TRD. Deux déclinaisons sont disponibles. La première est le TRD Sport, qui reçoit des jantes de 20 pouces, une calandre spécifique et des amortisseurs à la calibration plus sportive. Il est vendu à partir de 54 090 $.

Et pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus, il y a le TRD Hors route, dont le prix de départ s’élève à 54 290 $. Il se distingue notamment par ses roues de 18 pouces chaussées de pneus spécifiques, sa calandre TRD, ses amortisseurs adaptés au hors route et son différentiel arrière verrouillable.

Photo: Le Guide de l'auto

Enfin, au sommet de la gamme, les variantes Platinum et Édition, dont le prix dépasse les 70 000 $, préfèrent miser sur un grand nombre d’équipements et de commodités pour séduire. Venant avec deux caisses (5,5 ou 6,5 pieds), ils sont dotés d’une sellerie en cuir, de l’affichage tête haute, d’un système de contrôle actif du bruit ambiant, de sièges chauffants et ventilés, d’une caméra à 360°, d’un système audio plus évolué (12 haut-parleurs), d’essuie-glaces automatiques et d’une aide au recul avec une remorque.

Dans le modèle Édition, des insertions en bois véritable, du chrome et un intérieur en cuir marron spécifique permettent de distinguer cette version qui chapeaute la gamme. Comptez au moins 74 190 $ si vous souhaitez vous en offrir une.