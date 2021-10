Toyota Tundra d'occasion : quel moteur choisir?

J’aimerais votre avis sur le Toyota Tundra 2010 à moteur de 4,6 litres. J’envisage son achat puisqu’il est assurément moins énergivore qu’un Tundra de 5,7 litres ou qu’un GM à de 5,3 litres.

Bonjour Sébastien,

Il y a maintenant plusieurs années de ça, Toyota a choisi d’abandonner son moteur de 4,6 litres pour ne faire place qu’au plus puissant des deux V8, le moteur iForce de 5,7 litres. Une des principales raisons était justement la consommation d’essence, qui était plus basse d’environ 5% par rapport à l’autre moulin, mais pour une puissance et des capacités nettement moindres.

Photo: Antoine Joubert

Ce moteur, qui se retrouve encore aujourd’hui sous le capot du Lexus GX, est cependant fiable et durable, et sa puissance demeure très intéressante. Or, n’allez pas croire que cette mécanique vous fera économiser à la pompe. Si tel est l’objectif, vaut mieux jeter votre dévolu sur un six cylindres offert chez la concurrence, ou encore du côté du V8 Chevrolet/GMC de 5,3 litres, qui sera certainement plus économique que le V8 de 4,6 litres Toyota, dans la mesure ou vous optez pour un modèle équipé d’une boîte automatique à huit rapports (au lieu de six). Un facteur qui fait toute la différence et qui permet d’obtenir un rendement vraiment plus intéressant.

En terminant, sachez que la camionnette Tundra à moteur de 4,6 litres consommera en moyenne autour de 15,5 à 16 litres aux 100 km en conduite combinée, contre environ 17 L/100 km pour un modèle à moteur de 5,7 litres. Il ne faut donc pas se fier aux cotes de consommation qui étaient annoncées par Transport Canada à cette époque, qui ne reflétaient pas la réalité. C’est à partir de 2015 que les cotes sont devenues plus réalistes, la façon de calculer ayant été drastiquement changée.

