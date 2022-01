Toyota Tundra Capstone 2022 : un nouveau sommet de luxe

Le Toyota Tundra 2022 de nouvelle génération, fraîchement arrivé chez les concessionnaires canadiens, ajoute déjà une nouvelle version à sa gamme. Et pas n’importe laquelle.

Appelée Capstone, elle incarne le summum du Tundra et se veut plus luxueuse encore que la version Platinum ou même l’Édition 1794. C’est la riposte la plus sérieuse de Toyota aux Ford F-150 Limited et Ram 1500 Limited, sans oublier le nouveau GMC Sierra Denali Ultimate.

D’abord, on remarque les roues chromées de 22 pouces – les plus grandes jamais offertes sur un Tundra – et la calandre exclusive plus élégante. Les coques de rétroviseurs, les lettres « TUNDRA » sur le hayon et quelques autres garnitures extérieures arborent elles aussi un fini chromé.

Photo: Toyota

Des marchepieds assistés donnent accès à la caisse de chargement ainsi qu’à la cabine, où l’on retrouve des sièges en cuir semi-aniline perforé avec une combinaison noire et blanche réservé à la version Capstone. Des boiseries en noyer américain véritable à pores ouverts embellissent la console centrale et la planche de bord côté passager, cette dernière intégrant même un logo Capstone qui s’illumine lors de l’ouverture des portières. Un toit panoramique est inclus et c’est aussi le seul Tundra à être équipé de verre acoustique aux fenêtres avant.

Le conducteur a devant lui une instrumentation numérique de 12,3 pouces, un affichage tête haute couleur de 10 pouces et un écran tactile haute définition de 14 pouces propulsé par le nouveau système multimédia de Toyota. Celui-ci, rappelons-le, comprend un assistant vocal intelligent qu’on interpelle en disant par exemple « Bonjour Toyota ». Bien sûr, Apple CarPlay et Android Auto sans fil font aussi partie du système. Une chaîne audio JBL à 12 haut-parleurs complète le tout.

Photo: Toyota

Hybride seulement

Le Tundra Capstone 2022 sera proposé dans une seule configuration de carrosserie, soit CrewMax avec caisse de 5,5 pieds. Les couleurs offertes sont Frisson glacé nacré, Gris magnétique métallisé, Argent céleste métallisé, Noir minuit métallisé, Rouge supersonique et Bleu héliographique.

De même, un seul choix est disponible sous le capot, en l’occurrence le nouveau groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX. Combinant un V6 biturbo et un moteur électrique, il développe une puissance de 437 chevaux et un couple de 583 livres-pied. La capacité de remorquage maximale s’élève à 4 690 kg (10 340 livres) et une fonction de guidage de remorque est incluse de série.

Photo: Toyota

Enfin, comme tous les autres Tundra, la version Capstone possède la technologie de sécurité active Toyota Safety Sense 2.5. Au menu : système précollision avec détection des piétons (amélioré par rapport à la génération précédente), freinage d’urgence automatique, assistance à la direction en cas d’urgence, régulateur de vitesse adaptatif, aide au maintien dans la voie et plus encore.

Le Toyota Tundra Capstone 2022 sera en vente au printemps et son prix sera annoncé d’ici là. Attendez-vous à ce qu’il débute quelque part entre 75 000 $ et 80 000 $.

