Toyota et Lexus : des services connectés gratuits pendant 10 ans

Les services connectés à bord des véhicules et par le biais des applications mobiles sont de plus en plus répandus et prisés des consommateurs, mais bien souvent, ils ne sont offerts que pendant une période limitée suivant l’achat, après quoi un abonnement payant est requis pour continuer à en profiter.

Bonne nouvelle pour les clients de Toyota et de Lexus : l’essai gratuit des fonctions Safety Connect et Service Connect passe respectivement de trois et cinq ans à un maximum de 10 ans avec plusieurs modèles 2023.

Safety Connect comprend l’assistance d’urgence 24 heures sur 24, l’assistance routière améliorée 24 heures sur 24, l’appel automatique aux services d’urgence locaux en cas de collision et le repérage de véhicule volé.

Pour sa part, Service Connect est comme une sorte de diagnostic en temps réel qui renseigne sur les avertissements et alertes du véhicule, les informations sur l’entretien de même que les campagnes de rappel, soit par courriel ou via l’application mobile. Un concessionnaire désigné par le propriétaire du véhicule peut communiquer avec ce dernier quand un service d’entretien est requis.

Photo: Lexus

Les modèles en question sont ceux équipés du système multimédia Toyota ou Lexus de nouvelle génération, soit :

Pour les modèles 2022 identifiés dans cette liste et déjà sur la route, les services sont également offerts pour un maximum de 10 ans mais à compter de la date où ils sont entrés en fonction.

Le constructeur note qu’il est possible de conserver la gratuité de Safety Connect et Service Connect au-delà de 10 ans à la condition de maintenir un abonnement à au moins un autre service, par exemple Remote Connect à 9,95 $/mois (démarrage/arrêt du moteur, verrouillage/déverrouillage des portières, localisation du véhicule, surveillance des conducteurs invités, état des glaces) et Drive Connect à 19,95 $/mois (navigation infonuagique avec Destination Assist, assistant intelligent).

En vidéo : Présentation du Lexus RX 2023