Toyota Crown 2023 : voici les prix

La toute nouvelle Toyota Crown 2023, une berline nouveau genre qui remplace en quelque sorte la défunte Avalon et tente de résister à l’assaut des VUS, arrivera chez les concessionnaires non pas cet automne comme c’était prévu, mais plutôt au début de 2023.

La compagnie a annoncé aujourd’hui les prix des trois versions – toutes à motorisation hybride, rappelons-le – qui composent la gamme.

Commençons avec la Crown XLE, qui s’affiche à 45 590 $ sans compter les frais de transport et de préparation. L’équipement de série comprend des roues de 19 pouces, des sièges avant chauffants à 8 réglages assistés en SofTex et en tissu noir, un tableau de bord numérique de 12,3 pouces ainsi que le tout nouveau système multimédia Toyota avec écran tactile de 12,3 pouces doublé d’un assistant vocal.

Photo: Toyota

Sous le capot, un moteur à essence de 2,5 litres fait équipe avec des moteurs électriques avant et arrière (formant un rouage intégral sur demande) pour générer une puissance de 236 chevaux et consommer aussi peu que 5,7 L/100 km en moyenne selon Ressources naturelles Canada. Voilà qui est drôlement intéressant compte tenu du gabarit spacieux de la voiture. Merci à la transmission à variation continue, par ailleurs.

La même motorisation se retrouve dans la Crown Limited à 50 990 $, qui ajoute des phares à DEL à faisceaux multiples, un toit panoramique fixe, des sièges en cuir chauffants et ventilés à l’avant et chauffants à l’arrière, un système audio JBL à 11 haut-parleurs, des essuie-glaces activés par la pluie de même que le système d’aide au stationnement avant et arrière avec freinage automatique.

Photo: Toyota

Ces deux versions sont disponibles dans les couleurs Noir, Blanc oxygène, Gris magnétique métallisé, Heavy métal et Rouge supersonique. Une peinture à deux tons unique sera disponible pour le modèle Platinum, alliant du noir qui s’étend sur toute la partie supérieure de la carrosserie avec une couleur Frisson glacé nacré, Heavy métal, Rouge supersonique ou Âge de bronze pour le reste.

Bien sûr, c’est loin d’être la seule chose qui distingue la Crown Platinum au sommet de la gamme, coûtant 59 990 $. Son système hybride MAX fait grimper la puissance à 340 chevaux, assortie d’un couple de 400 lb-pi, grâce à un moteur turbocompressé de 2,4 litres. Elle est capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,8 secondes. Dans son cas, la consommation de carburant moyenne se chiffre officiellement à 7,8 L/100 km. Encore là, c’est mieux que la cote annoncée initialement.

Photo: Toyota

La version Platinum se démarque également avec sa traction intégrale permanente (la répartition du couple avant-arrière varie de 70-30 à 20-80), sa boîte automatique à six rapports, sa suspension variable adaptative, ses six modes de conduite, son système de stationnement avancé, ses roues exclusives de 21 pouces, sa caméra à 360 degrés et la fonction de clé numérique via le téléphone.

Notons enfin que toutes les Crown 2023 sont équipées de série de la suite d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, qui utilise des capteurs dotés d’une meilleure capacité de détection. Vous devez aussi savoir qu’elles intègrent plusieurs services connectés comme Remote Connect (essai de 3 ans), Safety Connect (essai jusqu’à 10 ans), Service Connect (essai jusqu’à 10 ans) et Drive Connect. Ce dernier permet le fonctionnement de l’assistant vocal et de la navigation par infonuagique. Une fois les périodes d’essai terminées, un abonnement payant sera requis.

Photo: Toyota

Suivez Le Guide de l’auto dans les prochaines semaines pour un premier contact sur la route avec la Toyota Crown 2023!

En vidéo : Combien coûte... le Toyota bZ4X 2023?