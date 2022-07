La Toyota Crown existe aussi en trois autres modèles

La nouvelle Toyota Crown 2023 arrivera chez les concessionnaires canadiens plus tard cette année sous la forme d’une berline surélevée – une remplaçante pour la défunte Avalon conçue pour tenir tête aux VUS.

Or, la Crown existe aussi en trois autres configurations, tel que vu lors de la présentation. D’abord lancées sur le marché japonais, celles-ci seront éventuellement commercialisées dans une quarantaine de pays et de régions à travers le monde, a promis Toyota sans donner plus de précisions.

Il y a donc une berline plus traditionnelle qui succède à l’actuelle Crown vendue au Japon, un petit VUS offrant une conduite sportive ainsi qu’un autre VUS plus spacieux et axé sur la famille.

Photo: Toyota

Le second, celui en rouge sur les images, nous avait été présagé l’an dernier par le concept Crossover EV de Toyota et on aimerait drôlement l’avoir – avec ou sans motorisation électrique. Les deux autres apparaissent pour la première fois.

Les quatre membres de la famille Crown reposent sur la plateforme TNGA-K et adoptent des roues surdimensionnées. À part le modèle qui s’en vient chez nous cet automne, les vitres sont pleinement teintées et ne montrent rien de l’intérieur, mais on devine que le décor est similaire.

Ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la galerie de photos au haut de la page pour admirer la gamme de la Toyota Crown et dites-nous quelle configuration vous intéresse le plus.

En vidéo: notre essai du Toyota bZ4X 2023