Toyota Crown 2023 : cinq choses à savoir

Après avoir abandonné l’Avalon, Toyota ne lance pas la serviette avec les grosses berlines sur le marché nord-américain. Le constructeur japonais propose une nouvelle recette en 2023 avec la Toyota Crown.

Voici cinq choses à savoir à son sujet.

Mi-berline, mi-VUS

C’est bien connu, les voitures traditionnelles sont de moins en moins populaires, les consommateurs préférant se tourner vers des modèles utilitaires. Dans une tentative de renverser la tendance, Toyota a eu la drôle d’idée de donner des petits airs de VUS à la nouvelle Crown.

La berline est ainsi dotée d’une suspension surélevée et de tours d’aile en plastique, ce qui lui confère un petit look aventurier. Notez aussi la présence d’un protecteur en plastique dans le bas des portières. Cette stratégie n’est pas sans rappeler celle utilisée par Honda avec l’Accord Crosstour, commercialisée brièvement au Canada de 2012 à 2014.

Le rouage intégral est offert de série, une autre preuve que Toyota semble vouloir séduire les acheteurs de VUS.

Hybride de série

Peu importe la version choisie, la Toyota Crown est livrable uniquement avec une motorisation hybride. Ce n’est pas une grande surprise, puisque plusieurs modèles récemment lancés par Toyota au Canada adoptent cette stratégie. C’est notamment le cas du Venza, du Sequoia et de la Sienna.

Deux moteurs sont au menu, dépendamment de la version choisie. Les versions XLE et Limited font appel à un bloc de 2,5 litres jumelé à deux moteurs électriques. Toyota n’a pas encore mentionné la puissance de ce groupe motopropulseur, mais on annonce une consommation moyenne très enviable de 6,2 L/100 km.

La variante Platinum, au sommet de la gamme, fait plutôt appel à un moteur turbo de 2,4 litres, encore marié à deux moteurs électriques. On parle ici d’une puissance de 340 chevaux et d’une consommation avoisinant les 8,4 L/100 km. Toyota précise aussi que cette version est dotée d’un rouage intégral plus évolué qui permet de répartir la puissance entre les roues avant et arrière de 70-30 à 20-80.

La techno au service de la sécurité

La Toyota Crown 2023 sera livrée de série avec l’ensemble de technologies d’aides à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, la version la plus évoluée offerte par le constructeur. Cela inclut notamment une alerte de sortie de voie, un régulateur de vitesse adaptatif, un système d’aide au maintien de voie, des phares de route automatiques ainsi qu’un système de freinage automatique en cas de collision imminente avec détection des piétons.

À bord, la Crown est livrée avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces derrière le volant, puis un écran tactile de la même dimension au centre de la console.

Un nom légendaire

Le nom Crown fait partie intégrante de l’histoire de Toyota. L’appellation est apparue pour une première fois en 1955 avec la Toyopet Crown. Depuis, 15 générations du modèle se sont succédées.

Cela fait toutefois 50 ans qu’un modèle Crown a été commercialisé en Amérique du Nord. On peut donc comprendre si son nom est inconnu pour plusieurs conducteurs d’ici qui n’étaient même pas nés à l’époque!

Disponible dès cet automne

La Toyota Crown 2023 sera disponible chez les concessionnaires du Québec à l’automne 2022. Sa gamme de prix n’a pas encore été confirmée au moment d’écrire ces lignes.

