De bonnes hausses de prix à prévoir chez Toyota et Lexus

Le constructeur japonais Toyota avait de mauvaises nouvelles pour les consommateurs en détaillant cette semaine ses résultats financiers du troisième trimestre de 2022, qui s’est soldé par une exploitation déficitaire en Amérique du Nord.

Les prix de ses véhicules devraient augmenter substantiellement à court terme, tant ici qu’en Europe, afin de compenser la hausse des coûts de production et des matières premières dans un contexte d’approvisionnement difficile. De combien? C’est la délicate question à laquelle Toyota doit trouver une réponse.

« Nous nous creusons vraiment les méninges pour trouver un niveau de prix approprié, a déclaré le responsable mondial des communications, Jun Nagata. Nous avons commencé à répercuter ces coûts à la hausse dans nos véhicules le plus possible. »

Autrement dit, l’inflation à laquelle on assiste déjà n’est pas terminée et des mesures plus drastiques ou bien des hausses plus fréquentes risquent de survenir.

« Chaque année, nous changeons nos prix une ou deux fois par année, mais en augmentant la fréquence de ces hausses de prix, nous pourrons refléter les coûts grimpants dans l’industrie », a pour sa part affirmé le directeur de la comptabilité, Masahiro Yamamoto.

Le défi pour Toyota, comme pour tous les autres constructeurs automobiles, est bien sûr de trouver un équilibre avec les attentes des consommateurs. Personne au Canada ne voudrait d’une Corolla qui débute à plus de 30 000 $, du moins pas maintenant.

Au fait, le modèle 2022 sortant (berline) commençait à 21 669 $ transport et préparation inclus, mais le prix du modèle 2023 modernisé (sans boîte manuelle) n’est pas encore annoncé au moment d’écrire ces lignes. On sait toutefois que la Corolla Hatchback 2023 et la Corolla hybride 2023 coûtent au minimum 25 569 $ et 28 309 $, respectivement.

Toyota s’attend à fabriquer 9,2 millions de véhicules globalement pour l’année financière qui se termine le 31 mars 2023, soit un demi-million de moins que sa cible initiale.

