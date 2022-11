Production suspendue en décembre pour plusieurs modèles Toyota et Lexus

Le constructeur japonais Toyota se voit forcé de suspendre la production de plusieurs véhicules de sa propre marque et de sa division de luxe Lexus pendant le mois de décembre en raison d’un manque de pièces, principalement des semi-conducteurs.

Selon ce que rapporte Automotive News, les modèles affectés sont les Toyota RAV4 et 4Runner ainsi que les Lexus GX, NX, UX et ES. La bonne nouvelle est que les usines ontariennes qui assemblent les populaires RAV4 et NX ne semblent pas affectées par cette mesure.

Toyota a l’habitude de produire environ 800 000 véhicules par mois à la grandeur de la planète, mais ce nombre devrait être réduit à 700 000 en décembre, soit 250 000 au Japon et un demi-million ailleurs dans le monde.

Plus tôt ce mois-ci, le géant nippon avait revu à la baisse sa cible de production pour l’année fiscale se terminant le 31 mars 2023, soit de 9,7 millions de véhicules à 9,2 millions (ce qui serait quand même un record pour la compagnie, battant le total de 2017). Au troisième trimestre de 2022, ses profits d’exploitation ont d’ailleurs chuté de 25%.

Photo: Guillaume Rivard

Une crise qui perdure

De nouvelles données mettent en lumière les difficultés de l’industrie automobile avec les problèmes qui perdurent dans la chaîne d’approvisionnement. Selon la firme d’analyse américaine AutoForecast Solutions, près de 1,5 million de véhicules de moins que prévu ont été fabriqués jusqu’ici cette année sur l’ensemble de notre continent, dont 79 000 au cours de la dernière semaine uniquement.

En Europe, c’est 1,38 million de véhicules de moins. Du côté de l’Asie, environ 765 000. Ces chiffres vont tous augmenter d’ici la fin de l’année. Au final, AutoForecast Solutions prédit que plus de 4,4 millions de véhicules n’auront pas été produits à l’échelle mondiale en 2022 à cause des différentes pénuries.

Voilà pourquoi les délais de livraison sont souvent si longs et pourquoi les prix des véhicules neufs ont largement augmenté dans la dernière année. Certains constructeurs automobiles et analystes du marché se montrent plus confiants pour 2023, mais d’autres s’attendent à une année encore difficile.

