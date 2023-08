Combien coûte… la Toyota Crown 2023?

Toyota Crown 2023 : plus qu'une berline

On nous annonce et on déplore presque quotidiennement la mort de la berline traditionnelle sur ce continent où le monde est fou des utilitaires en tous genres. Il est donc franchement étonnant que Toyota nous présente un nouveau modèle qu’il a baptisé Crossover (multisegment) dans son pays d’origine (le Japon) …