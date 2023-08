Le Lexus RX hybride rechargeable est enfin en vente, mais pas donné

Un an après le renouvellement de son très populaire RX, Lexus ajoute enfin le modèle hybride rechargeable qui nous était promis. Comme il se positionne tout en haut de la gamme, cependant, le RX 450h+ 2024 n’est vraiment pas donné.

On parle en effet d’un prix de détail suggéré de 86 950 $. En incluant tous les frais applicables (transport, préparation, climatisation, concessionnaire et autres), ça monte à 90 276 $. Voilà qui est drôlement plus cher que son petit frère, le NX 450h+, dont le prix débute à 59 900 $. Pas besoin de vous dire qu’à la différence de ce dernier, aucune subvention gouvernementale ne sera accordée, ni fédérale, ni provinciale.

Il faut savoir que Lexus a fait le choix de n’offrir qu’une seule version tout équipée avec groupe Exécutif. Imaginez, même le logo de Lexus à l’avant du véhicule est chauffé afin qu’il reste visible en tout temps.

Photo: Lexus

L’équipement regroupe des roues de 21 pouces, une clé numérique, un affichage tête haute, une chaîne ambiophonique Mark Levinson à 21 haut-parleurs, des sièges en cuir semi-aniline perforé chauffants et ventilés, un toit panoramique et une fonction de stationnement assisté. Mentionnons aussi le système de sécurité Lexus+ 3.0, le plus évolué de la marque à ce jour.

L’écran tactile haute définition de 14 pouces s’accompagne d’un essai de trois ans du service Drive Connect comprenant la navigation infonuagique et un assistant intelligent. L’intégration d’Apple CarPlay et d’Android Auto se fait sans fil.

Combien d’autonomie électrique?

Outre le prix, le chiffre qui vous intéresse sans doute est celui de l’autonomie en mode électrique. Grâce à sa batterie au lithium-ion de 18,1 kWh, le RX 450h+ 2024 peut parcourir 60 km sans brûler d’essence, nous dit Lexus. C’est mieux que le Volvo XC90 Recharge (53 km), mais moins que les BMW X5 xDrive50e (63 km) et Mercedes-Benz GLE 450e 4MATIC (77 km). N’oublions pas le NX 450h+ (61 km), plus léger.

En utilisant une borne de 240 volts, la batterie sera entièrement rechargée en 2,5 heures environ (dans des conditions idéales) grâce au chargeur embarqué de 6,6 kW.

Photo: Lexus

Le système hybride se base sur un moteur à quatre cylindres en ligne de 2,5 litres partagé avec le NX 450h+. Côté performances, on parle d’une accélération de 0 à 100 km/h réalisée en 6,5 secondes, le rouage intégral permanent aidant.

N’oubliez pas en terminant que Lexus propose aussi dorénavant un VUS 100% électrique, le RZ 450e. Vendu à partir de 64 950 $, celui-ci offre une autonomie de 354 km, ce qui n’est pas tellement concurrentiel face à d’autres luxueux utilitaires de sa trempe.

