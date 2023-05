Combien coûte... le Lexus RX 2023?

Le Lexus RX est un véhicule fort populaire dans la catégorie des VUS intermédiaires de luxe et il a été renouvelé pour 2023.

En ce sens, il propose une gamme élargie de modèles et un nouveau design. Le moteur V6 disparaît du catalogue, tout comme le RX L — la version à sept passagers.

Hybridation au menu

Le RX se décline en trois variantes. Le RX 350 loge sous le capot un moteur quatre cylindres 2,4 litres turbo qui développe 275 chevaux et 317 lb-pi de couple et le tout est jumelé à une transmission à huit vitesses. Les modèles hybrides comprennent le RX 350h avec son 2,5 litres atmosphérique de 246 chevaux et le plus puissant RX 500h de 367 chevaux est appareillé à une boîte à six rapports.

Photo: Lexus

« Lexus a aussi des plans d’avenir avec le RX. En 2024, une version hybride rechargeable, qui s'appellera RX 450h, sera offerte. Ça sera un modèle très convoité également, mais pour l’heure, il n’est pas disponible en Amérique du Nord », explique le chroniqueur du Guide de l’auto Antoine Joubert.

Le confort au premier plan

« Ce n’est pas le véhicule le plus passionnant de ce segment au niveau dynamique. [D’ailleurs], la direction demeure un peu floue », remarque Antoine. De plus, la CVT qui équipe son RX d’essai donne une sensation plutôt élastique lorsque l'accélérateur est sollicité.

Photo: Lexus

Sinon, le chroniqueur note l’excellente insonorisation de l’habitacle tout comme l’exceptionnelle qualité de fabrication. « Par rapport à l’ancienne génération du Lexus RX, on a amélioré la visibilité de tous les côtés : les piliers sont plus étroits [et] on a plus de luminosité à bord ».

Au cours de la capsule vidéo présentée au haut de cet article, Antoine Joubert livre ses impressions au sujet du Lexus RX 2023… et dévoile sa gamme de prix!