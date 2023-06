Mercedes-Benz ajoute un GLE hybride rechargeable au Canada

Retouches esthétiques et logicielles pour le Mercedes-Benz GLS 2024

Pour 2024, le joyau cossu de la famille des utilitaires Mercedes-Benz reçoit le look rafraîchi du GLE avec une série de nouvelles options intérieures, une interface MBUX mise à jour et d'autres améliorations. En plus de recevoir une nouvelle calandre, un pare-chocs avant plus prédominant et d'autres retouches esthétiques, le …