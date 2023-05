Lexus RX 350 2023 : retour en forme

Pour 2023, Lexus a rafraîchi son VUS intermédiaire à deux rangées, le RX. La génération précédente datait de 2016 et commençait sérieusement à avoir fait son temps, en tout cas à l’intérieur. Le travail a été mené sur tous les fronts et, bien que certains changements soient plus subtils que d’autres, le résultat final impressionne.

Voici ce qu’il faut retenir au terme de notre récent essai routier du modèle de base RX 350 équipé de l’ensemble F Sport 3.

Photo: Guillaume Rivard

Suivre l’exemple du petit frère

Le Lexus RX 2023 suit en quelque sorte les traces de son petit frère, le NX, redessiné avec succès un an plus tôt et devenu le nouveau meilleur vendeur de la marque au Canada en 2022. Bâti sur une nouvelle plate-forme (TNGA-K), plus rigide et plus légère.

Le design extérieur n’a fait que sagement évoluer. Les lignes sont très similaires à celles de l’ancien RX, incluant les montants de toit arrière qui donnent l’illusion d’un coupé, et c’est un peu décevant. Toutefois, il faut savoir apprécier les détails, comme les phares et les feux arrière d’allure plus moderne et dynamique (la vue trois-quarts arrière est indéniablement notre préférée). Et pour les nombreuses personnes qui ne raffolent pas de la fameuse calandre en sablier de Lexus, saluons l’effort pour la rendre moins imposante et tape-à-l’œil en fermant la partie supérieure, tel un pansement sur une plaie.

Photo: Guillaume Rivard

En passant, des couleurs de carrosserie plus originales et attrayantes que ce Gris nébuleux sur les images sont disponibles, dont Bleu de Grèce, Rouge matador et surtout le nouveau Cuivre intense. Élégance assurée. Quant aux jantes optionnelles de 21 pouces, elles donnent beaucoup de corps à la silhouette… au détriment du confort de roulement.

La vraie beauté est à l’intérieur

Incarnant à sa façon ce populaire adage, le Lexus RX 2023 s’inspire encore une fois du NX avec un copier-coller, ou presque, de la présentation intérieure. Cela veut dire une interface dernier cri qui, finalement, élimine le très désagréable pavé tactile sur la console centrale au profit d’un écran tactile facile d’accès et orienté vers le conducteur (9,8 pouces de série ou 14 pouces en option).

Il intègre un système multimédia plus clair et plus convivial qui garde toujours visibles les icônes de menu à la gauche ainsi que les commandes de siège et de climatisation au bas. Le système n’est pas parfait cependant, principalement parce que trop de fonctions passent encore par lui. Choisir une station de radio ou changer de mode de conduite, par exemple, ne se fait pas en un clic.

Photo: Guillaume Rivard

Bonne nouvelle : la compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto se fait sans fil, tandis que le nouvel assistant vocal nous facilite la vie pour différentes manœuvres. Dommage qu’il fasse partie du service Drive Connect qui devient payant après trois ans. Bravo tout de même à Lexus pour l’option du volant Advanced Touch dont les deux boutons à quatre flèches sont personnalisables, les fonctions apparaissant directement dans notre champ de vision par le biais de l’affichage tête haute.

Spacieux pour les passagers, moins pour les bagages

Quant à l’espace, le Lexus RX 2023 convient amplement à cinq personnes et les 60 mm d’empattement en extra donnent plus de dégagement pour les jambes à l’arrière. Attention aux sièges F Sport : bien qu’ils retiennent merveilleusement le corps dans les virages, ces baquets optionnels sont fermes et trop serrés pour des conducteurs d’un gabarit supérieur à la moyenne ou simplement lorsque l’on porte une veste de printemps.

Photo: Guillaume Rivard

Concernant le chargement, les 838 litres du coffre sont une amélioration par rapport à l’ancien RX, mais restent en dessous la moyenne. L’écart avec la concurrence se creuse en repliant la banquette arrière : à peine 1 308 litres sont ainsi obtenus, selon Lexus. Le dossier 40/20/40 est certes pratique, par contre il est loin de se rabattre à plat.

Rappelons de surcroît que le RX L à trois rangées de sièges n’est pas de retour. La compagnie doit annoncer prochainement un nouveau modèle appelé TX, sorte d’équivalent au Toyota Grand Highlander 2024.

Photo: Guillaume Rivard

Sécurité complète, mais un irritant majeur

À l’instar de son prédécesseur, le Lexus RX 2023 nous fait nous sentir bien protégés et confiants sur la route, car solide, confortable et remarquablement insonorisé. La visibilité est adéquate tout autour, sauf peut-être au niveau de l’angle mort du côté gauche. Le rétroviseur numérique apporte une aide supplémentaire.

Et ce ne sont pas les dispositifs de sécurité active et d’aide à la conduite qui manquent ici grâce au système de sécurité Lexus+ 3.0, le plus évolué et complet à ce jour. Au cours de notre essai, rien ne s’est montré trop intrusif au point de vouloir le désactiver, c’est parfait ainsi. À une exception près : la surveillance de l’attention du conducteur, qui fonctionne au moyen d’une caméra infrarouge derrière le volant. Mal calibrée ou trop sensible, elle sonne une alerte à tout bout de champ, par exemple lorsque l’on consacre un peu trop d’attention à naviguer sur l’écran tactile. Gageons que vous voudrez l’éteindre vous aussi.

Photo: Guillaume Rivard

Fini le V6

Tout comme Toyota avec son Highlander, Lexus a abandonné le V6 de 3,5 litres du RX 350 en faveur d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres. La puissance se trouve en baisse, de 295 à 275 chevaux, mais ce n’est pas grave parce que le couple a bondi de 267 à 317 lb-pi. Même avec deux cylindres en moins, le nouveau moteur n’est pas excessivement bruyant en pleine accélération. Il est même plutôt agréable et il est bien servi par la boîte automatique à huit rapports.

L’accélération de 0 à 100 km/h s’effectue désormais en 7,4 secondes (en mode Sport), soit environ une demi-seconde de moins qu’avant. La capacité de remorquage maximale demeure à 3 500 livres. Quant à la consommation d’essence moyenne, elle s’établit officiellement à 9,9 L/100 km. Mais, d’après notre expérience, attendez-vous plutôt à 10,5 L/100 km. Et on parle ici d’essence super, ne l’oubliez pas...

Photo: Guillaume Rivard

Pour économiser à la pompe, deux variantes hybrides sont au catalogue (trois si l’on ajoute le RX 450h+ hybride rechargeable promis au lancement mais qui se fait toujours attendre) : le RX 350h utilise un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 litres, tandis que le RX 500h F Sport Performance reprend le quatre cylindres turbo de 2,4 litres. Leur consommation s’élève respectivement à 6,5 et 8,6 L/100 km avec, encore, de l’essence super. Le Guide de l’auto aura l’occasion d’essayer ces autres versions prochainement, alors restez à l’affût.

Verdict

Le Lexus RX 350 2023 est offert à partir de 61 465 $, transport et préparation inclus. La facture peut néanmoins grimper de 4 600 $ à 15 500 $ selon le groupe d’options choisi. En meilleure forme et mieux équipé que jamais, notamment sur le plan technologique, on peut présumer qu’il sera tout aussi fiable, un élément qui joue beaucoup dans son statut de champion des ventes de la catégorie.

Photo: Guillaume Rivard

Certes, il n’est pas le plus stimulant à conduire. Mais les irritants corrigés par Lexus sur la nouvelle génération, comme la calandre et l’interface de commande, ainsi que la diversité des motorisations offertes devraient permettre d’attirer encore plus de clients.

